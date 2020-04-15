聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／蘇貞昌呼籲改名 會長吳志揚批：我們非政府單位
中華職棒近來被質疑有「正名」的必須性，避免在國際上造成誤導，就連行政院長蘇貞昌也於立法院答詢時，呼籲應該改名為台灣職棒，對此會長吳志揚今天表示，中華職棒並不是政府單位、也不是國營事業，自己會考量改名事宜。
中華職棒成為全球新冠肺炎疫情下，第一個開打的職棒聯盟，本來應是做國際宣傳的良好契機，卻有外國媒體和網友在看到英文名Chinese professional baseball league（縮寫CPBL）後，以為是中國大陸的職棒賽事，引發外界建議改名「Taiwan」，不過吳志揚指出，中職是民間團體，之後是否改名，要衡量各項利弊得失，政府不該干涉。
吳志揚強調，中職不像華航一樣有國營背景，單純是民間團體，要不要改名內部會討論，「現在困擾大家是英文名字有問題，我們國名叫中華民國，所以叫中華職棒沒有問題，這名字累積了31年的歷史資產，所以改名的必要性和有效性，我們都得要考慮，包含會不會牽動跟體育署的關係，還有在世界棒球組織相關權益問題。」
吳志揚進一步表示，中職已經做出許多嘗試，讓世界看到台灣能見度，包含先前國際賽設計台灣犬LOGO，並加註Team Taiwan、Taiwan’s baseball等，而且在棒球圈，大家都知道中華職棒是台灣的棒球，至於台灣在整個國際上被認為是中國的一部分，不是改名就能改變國際局勢。
吳志揚也質疑，政府想介入中職改名的正當性，「我們並不是政府單位，不能看我們名字不爽就改，那為什麼不中華棒協先改呢？中華台北奧會為什麼不先改呢？為什麼要先拿一個民間組織開刀？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言