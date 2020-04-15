中職／冷靜、臨危不亂 投手出身是教頭好人選

2020年新球季，中華職棒各隊都以新教練團亮相，其中老牌的統一7-ELEVEn獅由昔日救援王林岳平領軍，並在首戰就力壓中信兄弟，拿下生涯首勝。這一場勝利是睽違3年後，再度由本土投手出身的總教練拿下勝利，前一勝已經要回溯到2016年的郭泰源，若還要曾在中職出賽的投手教頭，則是更早的謝長亨。

美國職棒30支球隊，投手出身的總教練非常少數，目前僅有科羅拉多落磯隊布雷克(Bud Black)一人，反而是捕手出身非常多，包含梅文(Bob Melvin)、麥登(Joe Maddon)、凱許(Kevin Cash)、羅斯(David Ross)…等。日本職棒則不算少，目前有4位投手出身的監督，包含高津臣吾、工藤公康、与田剛及佐々岡真司。

中華職棒早年出現不少投手出身的總教練，包含曾紀恩、譚信民、陳秀雄、徐生明等，後來則有謝長亨、郭泰源、劉榮華、劉家齊及林琨瑋等。近期僅有2015年，吳俊良曾擔任冬季聯盟中職聯隊總教練，接下來就要等到今年度的獅隊，才有本土退役投手領軍，而且不僅林岳平，連同二軍的高建三都是。不過曾紀恩、譚信民、陳秀雄都算是職棒草創時期的總教練，球隊仍是混亂時期，因此在位時間都不長。劉家齊及林琨瑋，則是米迪亞暴龍單季四位總教練調度的產物，可以忽略不看。因此真正完整執掌球隊的大概是徐生明、謝長亨、郭泰源及劉榮華。

已故總教練徐生明自1991年執掌原始的味全龍隊，龍隊解散後他轉戰台灣大聯盟高屏雷公隊，兩聯盟合併後再接掌第一金剛隊，但首度在季中離職。他後續陸續接掌中信鯨隊、興農牛隊及義大犀牛隊，共計拿下715勝，最出名的就是魔術師的稱號，常常以出乎意料的戰術，讓球隊不需要強攻，也能夠出奇制勝。

已故總教練徐生明在球員時代擅長投蝴蝶球，他任教練後戰術就像蝴蝶球一樣令人捉摸不定，讓他獲得魔術師之譽。 聯合報系資料照片

謝長亨則是在2003年從統一獅隊投手教練升為總教練，雖然曾帶隊進軍台灣大賽，但最終鎩羽而歸，只帶2.5季就請辭離隊。2005年底轉換跑道至中信鯨隊，2007年升任總教練，但球隊因放水事件，在他任內球隊宣布解散。不過他的能力仍受到肯定，出任2013年經典賽總教練，並在隔年被兄弟象網羅執教，隨球隊轉賣後，再擔任中信兄弟首任教頭，可惜仍是季中解任。

郭泰源從日本職棒退休後，原先擔任那魯灣公司顧問，兩聯盟合併並由誠泰正式取得經營權後，受邀擔任誠泰Cobras隊總教練。他任內調整出誠泰三本柱，讓球隊從墊底變身為季後賽勁旅，但投手使用量過多卻遭到不少詬病，只執掌兩年就因家庭因素請辭。他後來於統一獅及經典賽都曾接掌兵符，不過沒有留下耀眼的成績，目前則是在富邦悍將擔任顧問。

劉榮華可說是最神奇的一位投手出身的教練，他在職棒場上投手出賽數並不多，退休後也非擔任投手教練，而是守備教練。他在2004年季末接替陳威成，僅打16場例行賽及7場季後賽，就拿下最佳總教練。2006年因無法拿下三連霸而被解任，2008年又再度回鍋執教，但僅一個月因徐生明加盟而只能讓賢。2011年他第三度接任牛隊教頭，隔年又遭解任。劉榮華指導球員非常嚴謹，調度卻不死板，還重視養成球員，因此被富邦解職後，馬上就被樂天網羅擔任二軍總教練。

林岳平則是新一代的投手總教練，他自休賽季期間，就對球隊有許多新想法，著墨最深的反而是打擊部分，包含如何調整低潮已久的鄭鎧文，及暫緩讓林安可當二刀流選手等，目前看起來都有實質的成效。另外唯一的賽事中，果斷的換投及適時更換代打，都還算靈活的調度。雖然他還是代理總教練，但現在看起來應該不至於太過死板，有機會讓小獅們更活潑。

林岳平是投手出身，先發、中繼、後援全都經驗豐富，上任後有許多新的構想，目前看起來成效不錯，首戰就順利拿下勝利。 聯合報系資料照片

打擊、守備、跑壘等教練幾乎都是野手出任，進階擔任總教練機會上比投手教練大許多。此外一般認為捕手早已是場上指揮官，需要洞察比賽中的各項細節，最能勝任總教練一職。不過從實際上來看，有經驗的投手會有不錯指揮的能力，而且他們因為過去習慣於化解危機，還具有冷靜、臨危不亂的態度，其實是總教練的好人選。林岳平才剛開始，若球隊給他更多時間磨練，或許有機會成為一名好的總教練。