中職／索沙再扮兄弟剋星 洪一中領軍悍將首勝

富邦悍將、中信兄弟隊今天在台中洲際球場對決，上演本季首場「金控大戰」，悍將洋投索沙先發七局，只被揮出四支安打、失一分，以優質內容奪下新球季首勝，悍將終場3：1贏球，兄弟吞下開季二連敗。

今天賽前，索沙對戰兄弟連續22局未失分，此役投到五局下才被詹子賢、蘇緯達安打、許基宏內野滾地球破蛋，中斷連26局無失分紀錄，優異表現讓悍將一路保有領先優勢。

悍將本季首勝到手，索沙對戰兄弟跨季四連勝，合計38局只失四分，包括最近29局失一分，完全就是兄弟剋星。

悍將面對兄弟先發投手德保拉，二局上靠高國輝右外野陽春砲攻下全場第一分，三局上再靠張正偉、胡金龍安打追加第二分；德保拉投七局，被揮出五支安打、失兩分，優質先發吞下本季首敗。

悍將八局上攻勢再起，胡金龍先從兄弟中繼投手謝榮豪的手中揮出安打，接著林益全保送，高國輝再揮安打，加上兄弟中外野手張志豪大意傳球，攻下第三分，終場兩分之差獲勝。

「洪總」洪一中領軍悍將首勝到手，也是生涯第885勝，仍居中職史上第一。