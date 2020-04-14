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中職／潘威倫兩年約1212萬元 本季月薪48萬

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

統一獅隊今晚正式公布「嘟嘟」潘威倫兩年新約，平約月薪50萬5千元，合約總值1212萬元。

獅隊指出，今年是潘威倫職棒生涯第18季，去年結束兩年複數年約，2018、19年出賽24場拿下8勝7敗，球團肯定他樹立聯盟投手各項榮耀紀錄，再給予兩年約的肯定，今年月薪48萬、明年53萬，也設立激勵獎金。

潘威倫成為中職開打31年來，首位在四月才簽定合約的球員，獅隊期待他未來繳出更亮眼的成績單，帶領球隊拿下更好的成績。

獅隊領隊蘇泰安表示，感謝經紀公司多方協調談約，今天終於能夠簽訂，兩年約代表球隊對潘威倫的肯定，希望他去挑戰自我，繼續樹立「嘟嘟障礙」，也能夠傳承經驗給新生代投手群，讓其他年輕投手一起成長。

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