中職／潘威倫兩年約1212萬元 本季月薪48萬
統一獅隊今晚正式公布「嘟嘟」潘威倫兩年新約，平約月薪50萬5千元，合約總值1212萬元。
獅隊指出，今年是潘威倫職棒生涯第18季，去年結束兩年複數年約，2018、19年出賽24場拿下8勝7敗，球團肯定他樹立聯盟投手各項榮耀紀錄，再給予兩年約的肯定，今年月薪48萬、明年53萬，也設立激勵獎金。
潘威倫成為中職開打31年來，首位在四月才簽定合約的球員，獅隊期待他未來繳出更亮眼的成績單，帶領球隊拿下更好的成績。
獅隊領隊蘇泰安表示，感謝經紀公司多方協調談約，今天終於能夠簽訂，兩年約代表球隊對潘威倫的肯定，希望他去挑戰自我，繼續樹立「嘟嘟障礙」，也能夠傳承經驗給新生代投手群，讓其他年輕投手一起成長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言