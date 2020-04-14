中職／潘威倫本季初登板 獅隊面臨搖滾席大考驗

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫邁入生涯第18季，明天將在桃園球場展開本季首戰，對決樂天隊洋投卡本特；這將是潘威倫生涯第313場、也是對猿隊（含前身第一金剛、Lamigo桃猿）第86場先發，每次登板不管勝敗都是中職新紀錄。

潘威倫生涯累積143勝88敗，兩個數字都在中職史上排名第一，投1938.1局、28284球也是最多；他過去對戰Lamigo桃猿83場（79場先發），投出27勝26敗、防禦率4.06，包括去年1勝2敗、防禦率4.83。

獅隊前天在台中洲際球場4：1擊敗中信兄弟隊，成為新球季首支獲勝的球隊，挑戰開季二連勝交給38歲的潘威倫；對獅隊外野防線而言，首次面對桃園球場在一、三壘側界外區新增的「搖滾席」，將是極大考驗。

富邦悍將隊前天在桃園球場練球時，總教練洪一中認為外野手傳回本壘的球，可能飛越觀眾席上方，對守備造成困擾。

猿隊開季前兩戰因延賽，卡本特將是全隊首位登板的投手，他最近利用二軍賽事調整狀況，三場先發合計15.1局失六分，其中三分自責，飆出20次三振，戰績1勝、防禦率1.76。