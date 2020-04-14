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韓職／最快5月1日開季 疫情仍是隱憂

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
韓職拚5月開賽。 美聯社
韓職拚5月開賽。 美聯社

南韓職棒受到新冠肺炎疫情衝擊，新球季何時起跑仍無明確時間，韓職官方（KBO）今天召開10球團理事會，如果防疫措施沒問題，希望最快5月1日開打，下周將再開會討論。

KBO擬出5月1日、5日都是可能開打的日期，但還要看未來疫情變化。

韓職新球季原定3月28日開打，KBO希望五月初可以起步，接下來半個月的疫情將是重點，如果一切順利，各隊又想完成144場比賽的目標，季後賽將會打到11月15日以後才結束。

韓職過去最晚結束季後賽是2018年，當時SK龍隊在總冠軍賽4勝2敗扳倒斗山熊隊，爭霸戰在11月12日結束。

KBO今天初步決議，季後賽5戰3勝制可能縮成3戰2勝制，11月15日以後的比賽都在首爾高尺巨蛋進行。

韓職備戰新球季，將從21日起恢復練習賽，不開放觀眾進場，目前暫定20場，將視開季日期調整場次。

斗山熊

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