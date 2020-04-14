中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

中華職棒新球季開打，吸引不少外國媒體注意，前興農牛隊投手奧古斯都（Don Augus）今天卻在推特回憶中職放水醜聞，提到自己在1996年遭黑道威脅一事，深怕發生不幸的事情。

奧古斯都1995年來台發展，在中職待了兩個球季後，97年轉戰台灣大聯盟再打三季，兩聯盟合計投出52勝48敗14救援、防禦率3.49，96年14勝紀錄是牛隊最多勝投手、全聯盟排名第三。

這位美籍退役洋投現年56歲，過去在台灣打球時，正是職棒黑暗時期，他回憶1996年被一位常在球隊出現的人士帶到一家酒吧，裡面都是不認識的人，也被暗示打假球的可能性，甚至可以先領一萬美元、回去好好考慮，但自己用明確的態度回絕。

奧古斯都愈想愈害怕，後來被推進電梯，以為要從十樓往上，心想完蛋了，還好電梯往下，不然真的以為自己會被從屋頂丟下去。

奧古斯都1996年在牛隊出賽32場，其中30場先發，投出14勝13敗1救援、防禦率4.06，球季賽最後五戰投出四勝，而且都是完投、包括一場完封紀錄；他表示，不想毀掉名聲，也不希望兒子覺得丟臉。