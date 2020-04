中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

中華職棒新球季開打,吸引不少外國媒體注意,前興農牛隊投手奧古斯都(Don Augus)今天卻在推特回憶中職放水醜聞,提到自己在1996年遭黑道威脅一事,深怕發生不幸的事情。

奧古斯都1995年來台發展,在中職待了兩個球季後,97年轉戰台灣大聯盟再打三季,兩聯盟合計投出52勝48敗14救援、防禦率3.49,96年14勝紀錄是牛隊最多勝投手、全聯盟排名第三。

這位美籍退役洋投現年56歲,過去在台灣打球時,正是職棒黑暗時期,他回憶1996年被一位常在球隊出現的人士帶到一家酒吧,裡面都是不認識的人,也被暗示打假球的可能性,甚至可以先領一萬美元、回去好好考慮,但自己用明確的態度回絕。

奧古斯都愈想愈害怕,後來被推進電梯,以為要從十樓往上,心想完蛋了,還好電梯往下,不然真的以為自己會被從屋頂丟下去。

奧古斯都1996年在牛隊出賽32場,其中30場先發,投出14勝13敗1救援、防禦率4.06,球季賽最後五戰投出四勝,而且都是完投、包括一場完封紀錄;他表示,不想毀掉名聲,也不希望兒子覺得丟臉。

I went back and forth on what story I should share first, but screw it, let’s dive straight into maybe the craziest and most compromising situation I’ve been in in my entire life - the time gangsters approached me to throw games in 1996 during the CPBL gambling scandal in Taiwan