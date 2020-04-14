日職／勤洗手多漱口 張奕拍影片宣導防疫觀

日本職棒球季因新冠肺炎疫情暫停，歐力士隊球團也請球員錄製影片，向大眾傳遞勤洗手對防疫的重要性，今天釋出旅日台將張奕的影片，以中、日文一起呼籲球迷勤洗手、多漱口。

歐力士官方推特在今天更新的影片中，站在訓練場地的張奕，面對鏡頭先用中文說：「洗手、漱口，一定要做。」再用日文說：「大家，要勤勞的洗手、漱口喔。」宣導防疫要從自身清潔做起。

歐力士日前也請岡田貴弘、安達了一等球員拍攝宣導影片，標籤部分也顧及到台灣球迷，在張奕的影片中，就有#勤洗手、#勤漱口、#徹底的執行，等中文標註。

張奕拍影片宣導防疫觀：