日職／12球團史上最強洋將 郭源治唯一台灣代表

日本「棒球周刊」雜誌盤點中央聯盟、太平洋聯盟歷年最強洋將，「大郭」郭源治成為唯一入選的台灣球員，稱讚他以充滿魄力的投球方式，獲得極高人氣，郭泰源則意外地未入選。

郭源治在國際賽嶄露頭角，受到中日龍隊關注，1981年正式加盟，16年的棒球精華歲月都奉獻給中日龍隊，累計106場勝投、116次救援成功，是日職史上第五位百勝百救援投手，生涯防禦率3.22，送出1415次三振。

棒球周刊指出，郭源治穿著中日龍球衣在投手丘上的身影，不僅是中日龍隊，甚至不少日本球迷也都仍有印象，從1983年開始以先發投手的身分，連續四年拿下雙位數勝投，1987年由於守護神牛島和彥轉隊到羅德，因此被監督星野先一點名扛起關門任務。

郭源治換個角色依舊表現出色，1987年26次救援成功、1988年37次救援成功，都拿下該季救援王成就，1988年「日本一」爭奪戰中，大郭雖然以一勝一敗戰績，讓西武獅帶走冠軍盃，但也獲選該年中央聯盟MVP，1994年更以2.45的防禦率拿下防禦率王。

太平洋聯盟方面，西武獅隊台將郭泰源雖然曾在2005年被棒球周刊評比為最強洋投，生涯117勝至今仍是日職洋將紀錄，不過棒球周刊這次選擇洋砲迪斯多蘭（Orestes Destrade）作為西武代表人物，有網友留言表示，西武隊的最強洋將難以選擇，迪斯多蘭跟亞力士（Alex Cabrera）都值得討論，但郭泰源才是最強的。