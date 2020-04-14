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中職／疫情中開打世界難 日職將參考寶貴經驗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職成為全球今年第一個開打?的職棒比賽。記者季相儒／攝影
中職成為全球今年第一個開打?的職棒比賽。記者季相儒／攝影

中華職棒在新冠肺炎（COVID-19）疫情中成為世界第一個開打的職棒賽事，日職事務局長井原敦表示，會關注中職接下來的發展，「開幕一陣子之後，會遇到什麼狀況？這才是接下來重要的地方。」

日職與中職之間聯絡管道暢通，平常就有保持聯絡，對於中職賽事在12日正式開打的狀況，也有互相進行了解，但球季目前也只打了一場比賽，井原敦說：「過一陣子之後，會再問問看狀況如何。」

中職在疫情中開打，如果有球員或職員感染新冠肺炎，球季勢必要中止，但目前以打滿120場為目標，也立下多重規範，除了採用無觀眾的閉門比賽外，也限制球員、隊職員、工作人員以及媒體的進場人數，進場時也需先完成登記造冊、量測體溫、消毒等工作，並避免近距離接觸。

井原敦預期會從中職獲得不少寶貴的經驗，但由於台日兩國目前在新冠肺炎疫情的發展上大不相同，中職與日職的球隊數、賽事數量以及球場距離等也都有差異，「想要參考的部分絕對會好好參考，但能夠順利的作為日職使用的地方可能不多。」

日職與日本職業足球聯賽（J-League）原訂17日舉行新冠肺炎對策會議，但因配合政府專家會議，改於23日舉行，17日日職仍照常召開12球團會議，參考專家團隊意見，檢視目前球場環境維護的狀況。

中職 中華職棒

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