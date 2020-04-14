韓職／還沒開打 傳ESPN接洽海外轉播權

中職搶先全球開打，但還沒有談成海外轉播權，尚未上路的韓職卻有知名大廠聞香而來？根據「朝鮮體育」報導，ESPN已經出面向韓職洽談轉播權事宜，有可能在美國當地看到直播韓職賽事。

目前韓職和ESPN還在溝通階段，尚未達成任何協議，不過大聯盟韓裔記者透露，韓職方面相當積極，有高層表示，「如果協商有進一步發展，韓職會盡最大力氣和ESPN成交。」

受到新冠肺炎影響，韓職開幕戰同樣被迫推延，前次擬定的4月20日開打已難以實現，就看現在會不會因中職開打被刺激，在5月初跟上開打行列。

韓職的多數隊伍已恢復正常春訓運作，並且透過閉門訓練和隊內賽保持體能和手感，隨時迎接開季到來，洋將也已經結束14天自主隔離期，陸續向球隊報到效力。

大聯盟至少得停賽至5月中旬，為了讓棒球迷解渴，美國運動頻道跨海尋求國外資源，除了韓職之外，已經開打的中職應該也可以納入考量。

另在時差方面，南韓比美國快13小時，台灣則比美國快12小時，轉播時段值不值得投資，也是ESPN的考量。