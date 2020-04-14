中職／新球季3強1弱？ 小心獅子大開口

中華職棒前天在眾所矚目下揭開序幕，中信兄弟、統一獅打出高水準比賽，整場絕無冷場，算是近年來相當具可看性的開幕戰，也重新燃起國內球迷體內蓄積已久的棒球魂。

有人會說，奇怪，中職每年都是全球最早開打的職業棒球聯盟，為什麼媒體要一直強調今年中職是全球第一？因為受新冠肺炎疫情衝擊，大聯盟、日職要在上半年開打幾乎是不可能的事，韓職、墨西哥聯盟最快也要下個月才會開打，足足比中職至少晚一個月，顯見台灣防疫有成，這是政府和全民共同努力所得到的甜美果實，得來不易，中職球員要更珍惜才是。

今年開季前中職4隊戰力被評為「3強1弱」，那「1弱」就是統一獅，不過開幕戰獅隊有許多亮點，包括鄭鎧文開轟，被冷凍多年的左投林航終於「解凍」，拿下生涯首個救援成功，蝴蝶球左投費爾本表現可圈可點。

統一獅隊鄭鎧文過去幾季長打火力大幅衰退，本季首戰在2局上就揮出今年中職首轟，對他與獅隊來說都是個好兆頭！ 記者季相儒／攝影

統一獅不被看好可是有所根據的，獅子軍自2013年後就再也沒奪總冠軍，甚至連季冠軍也沒有，等於連續12個半季沒拿冠軍，去年戰績70敗，與第三名的中信兄弟多達14場勝差，這差距實在太大。

關鍵在於，去年統一獅傷兵成群，季中最多同時有20人受傷，連二軍賽先發陣容都差一點湊不齊，這讓教頭黃甘霖、劉育辰都不免大嘆，巧婦難為無米之炊。

為了改善體質，新任教頭林岳平和首席教練高志綱，從春訓開始改變，捨棄投手群到車程10分鐘的崇明國中練球，投手和野手一律集中在台南球場操兵，將右外野看台下方打造成小型內野打擊訓練場地，讓教練團更能掌握每個球員狀況，另外，也更換體能教練為凃壯勳，防護體系也做了一定程度強化。

今年獅隊最大不同，就是當家球星陳傑憲「滿血回歸」，搭配林安可、蘇智傑，共組打線核心，加上老將陳鏞基、潘武雄、高國慶，還有林靖凱、陳重羽、林祐樂、郭阜林、羅國龍、鄭鎧文，絕對有本錢與其他3隊抗衡。

統一獅陳傑憲去年四月因為觸身球造成右手小指骨折，今年傷癒歸隊首戰在十一局上擊出超前比數的致勝二壘安打。 記者季相儒／攝影

另一個不同是，林岳平是中職史上最多救援成功紀錄保持人(129救援)，高志綱是昔日名捕手，又網羅經驗豐富的納瓦洛(Jaime Navarro)擔任投手教練，將鄭博壬降二軍，剛退役且英文流利的羅錦龍擔任牛棚教練，扮演納瓦洛與林岳平之間良好溝通橋梁，對於整合投手戰力勢必有新風貌、新氣象。

去年統一獅投手成績慘不忍睹，防禦率5.83、被打擊率0.305、每局被上壘率1.58，都是全聯盟最差，先發投手總計120場，竟然只拿到區區29勝，本土投手防禦率是超離譜的6.23，牛棚防禦率6.54，不管從哪一個層面來看，統一獅投手群表現實在太糟糕。

林岳平接下統一獅代總教練一職，馬上就表達希望找外籍投手教練的想法，球團也全力配合，納瓦洛大聯盟生涯超過百勝，長期在西雅圖水手小聯盟體系擔任投手教練，也在墨西哥聯盟球隊當過多年投手教練，能力受到認可。

林岳平找來經驗豐富的投手教練納瓦洛(左)，要讓統一獅投手群變成鐵一樣的大餅，不再被對手當甘蔗來啃。 圖／統一獅隊提供

要說明的是，過去不少中職球隊找來大聯盟層級投手教練，但這有個問題是，大聯盟投教的心態是，「你既然已在一軍，就是完全成熟的投手，不用我多教什麼。」但中職水準屬小聯盟層級，多數投手都需要教練協助更精進，透過強化訓練再升級，比較適合由具豐富經驗的小聯盟投手教練來指導，統一獅找來納瓦洛基本上是合理的好棋。

只要解決傷病和投手積弱不振兩大問題，今年獅子軍仍大有可為，但他們也有不少隱憂。首先，陳傑憲游擊守備是個不定時炸彈，其次，老將陳鏞基的膝蓋無法長期鎮守三壘大關，遞補人選郭阜林、楊家為三壘守備有些抱歉，再者，潘威倫、陳鏞基、潘武雄、高國慶年事已高，能發揮多少戰力不無疑問，另外，新任三壘指導教練周廣勝是否稱職還須觀察，最後，施子謙、江辰晏、古林睿煬能否一整季表現平穩也是觀察重點。

整體而言，統一獅去年跌落谷底，今年絕對有機會翻身，但還不到有奪冠超強實力，有個心理優勢是，獅隊球員知道自己不被看好，反而沒壓力，更能放開手來打，或許能逆境突圍。