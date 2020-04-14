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日職／松坂、鳥谷力拚復活 只怕因疫情含恨引退

聯合新聞網 / 福耳
松坂大輔上季在中日龍隊出賽2場，僅投5.1局就失掉10分，這季他正力拚東山再起，希望能投出像樣的成績才風光退休。 歐新社資料照片
松坂大輔上季在中日龍隊出賽2場，僅投5.1局就失掉10分，這季他正力拚東山再起，希望能投出像樣的成績才風光退休。 歐新社資料照片

相對於中職在12日領先全球開打，日職由於政府在4月初宣布多個縣府進入為期一個月的緊急狀態，使得開打日程再度無限期延後，據消息傳出，日職將會在4月下旬到5月初再度商討新的開幕日期，但即使一切順利，也要到5月下旬了，如果疫情還無法控制，最壞的狀況就是整季取消，當然所有人都不希望走到這個地步。

畢竟這波武漢肺炎的疫情，已經影響到所有棒球賽事的進行，如高中生的甲子園大賽、社會人的對抗賽、女子棒球國際賽等，就連球探的各項偵查、球團的商品銷售及媒體的新聞報導等，幾乎都呈現停滯的現象，但這些事項在疫情過後應該都有恢復的一天，不過時間終究不等人，對於征戰沙場多年，已到屆退之齡的老將們，任何延遲都會讓他們一步一步更靠近引退的那一天，更別說是最壞情況的整季中止了。

今年日職超過40歲的球員共有7人，其中好幾位都還算是球隊不可或缺的主力，如最高齡的阪神福留孝介，雖已42歲但上季還是出賽超過百場，有10轟及近50分打點；中日的山井大介也登板13場，3勝5敗的成績差強人意，但也吃了65局的投球局數，是全隊第4；而養樂多的五十嵐亮太、阪神的能見篤史都是球隊的重要牛棚戰力；今年第19年的養樂多石川雅規，生涯171勝是日職最多勝且最靠近200勝的現役球員，去年出賽23場拿下8勝，以這種進度來看，還得打3到4年才可能達成大紀錄，難度本來已經就很高，今年如果無法順利開打，那對石川來說，連一拼的機會也消失殆盡了；另外兩名捕手細川亨及石原慶幸，上季出賽場次都不多，今年或許是他們的最後一季了。

養樂多老將石川雅規挑戰生涯200勝原本就有難度，現在因疫情攪局，時間對他越來越不利。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
養樂多老將石川雅規挑戰生涯200勝原本就有難度，現在因疫情攪局，時間對他越來越不利。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

除了這些超過40歲的老將外，還有好幾位在35歲以上，過去都有輝煌戰績，但近幾年表現不佳的球員，本來預期要在今年復活，沒想到武漢肺炎來攪局，有可能讓他們無法證明自己還能打就含恨引退，松坂大輔就是其中一人。

松坂18年在中日拿到6勝，讓人感受到他復活的跡象，隔季卻因傷只出賽2場，季後重回睽違14年的老東家西武，在春訓至今的熱身賽表現並不算太差，有機會爭取進入先發輪值內，但開幕一再延期，對於他的調整狀況有一定的影響，不過相對的，或許也讓他的身體有更多休養時間，無論如何，松坂何時能再度身穿西武球衣拿下勝投，是獅迷今年最期盼的事情之一，相信只要球季能順利開打，松坂的身體沒有狀況，這一天總會來到。

前阪神的看板球員鳥谷敬，去年被戰力外後一直找不到新球隊，最終在3月中宣布以一軍最低年薪1600萬日幣加入羅德，39歲的鳥谷生涯打出2085支安打，是現役球員當中第二多的，加入羅德後打了9場練習賽，打擊率雖僅有2成33，但也沒有連續兩場無安打的狀況，而且他能守游擊、三壘及二壘等多個位置，會是羅德內野的活棋。

鳥谷敬離開待了16年的阪神虎，加入千葉羅德海洋找尋新的舞台，就怕疫情拖太久後等不到春天了。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
鳥谷敬離開待了16年的阪神虎，加入千葉羅德海洋找尋新的舞台，就怕疫情拖太久後等不到春天了。 擷圖自維基百科／Cake6攝影

另外，還有軟銀的前守護神薩法提(Dennis Sarfate)，歷經兩年的手術復健後終於回到場上，春訓開始後的熱身賽上場救援3場，3局的投球只被打1支安打無失分，還有2次三振，拿下1次救援成功，看起來狀況還不錯，他距離250次救援成功只剩下16次，如果身體真的無恙，有機會在本季取得進入名球會的資格。

這些老將在過去幾年的低迷後，本季都力圖復活，不巧遇到肆虐全世界的武漢肺炎，現在只能希望日本的疫情趕快控制，日職賽事能盡快開打，否則再這樣下去，就會出現像在季中突然停賽，可能被迫就此退休的43歲NBA老將卡特(Vince Carter)這樣的例子了。

疫情 松坂大輔

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