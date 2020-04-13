中職／索沙魔咒傷腦筋 兄弟連22局無法破蛋

好戲因雨多等了一天，全球職棒首戰昨天在台中洲際棒球場揭開序幕，統一獅、中信兄弟隊鏖戰十一局，最終由獅隊在延長賽以四比一搶下別具意義的首勝，「餅總」林岳平也收下總教練生涯的第一勝。

2020-04-13 00:49