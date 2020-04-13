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中職／索沙魔咒傷腦筋 兄弟連22局無法破蛋
中信兄弟隊昨天開季首戰1：4不敵統一獅隊，明天繼續在台中洲際球場出賽，對決富邦悍將隊洋投索沙，從去年對戰紀錄看來，兄弟恐怕仍有苦戰，目前對索沙連續22局掛零。
索沙去年出賽12場，投出8勝2敗、防禦率1.56，合計86.2局飆出85次三振，季中轉戰韓職SK飛龍隊前，暫是中職投手三冠王。
索沙去年對戰兄弟四場投出三連勝，合計31局只失三分，四次對決都是優質先發，包括來台首季唯一完封勝紀錄（5月7日只被揮出兩安、無失分），一共投出33次三振，讓兄弟打線傷透腦筋。
攤開索沙去年投球紀錄，對Lamigo桃猿隊1勝1敗、防禦率3.32，對統一獅隊4勝1敗、防禦率1.06，唯獨對兄弟保持全勝，防禦率只有0.87。
兄弟去年3月30日首次面對索沙，靠林書逸、張志豪開轟攻下兩分，4月10日首局攻下一分後，接下來連續六局掛零，加上4月17日七局、5月7日九局未得分，已經連續22局無法從他的手中開張。
悍將隊明、後天對決兄弟，17到19日在桃園球場對樂天桃猿隊進行三連戰，索沙按照投一休四的節奏，19日將再度登板，單周扛起兩場先發重任。
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