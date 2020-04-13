中職／CPBL被誤認在大陸 馮勝賢：做好宣傳就知在台灣
中信兄弟、統一獅隊昨天在台中洲際球場對決，成為新球季全球職棒首戰，卻有美國媒體誤以為中職賽事在中國大陸開打，經過網友提醒才知，原來這是台灣職棒，中職英文名稱Chinese Professional Baseball League意外成為焦點。
中職秘書長馮勝賢強調，新球季開打受到外媒重視，主因是台灣防疫成效；至於美媒誤認CPBL在大陸，他說，只要大家多看中職比賽，聯盟做好宣傳，就知CPBL是在台灣。
美國CBS Sport今天介紹中職新球季開打，但Chinese的名稱讓部分球迷誤以為大陸職棒；美職專欄作家卡拉比斯（Jared Carrabis）在推特轉發中職開打影片，指出「棒球在大陸開打」，後來經過網友提醒，再度發文修正中職是台灣賽事。
馮勝賢表示，目前最重要任務是做好防疫工作，中職比賽不能成為防疫缺口。
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