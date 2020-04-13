中職／林岳平領軍首勝 「餅總」紀念煎餅出爐

統一獅隊昨天在中職新球季首戰4：1擊敗中信兄弟隊，「大餅」林岳平奪下領軍首勝，球團持續和連得堂餅家合作，推出「餅總林岳平執教首勝」典藏紀念煎餅，預計21日（周二）在官方購物商城開放球迷網路預購，讓球迷分享喜悅。

林岳平執掌兵符第一場就贏球，他說：「這一勝很有意義，教練、選手展現團隊合作精神，也用透過比賽證明自己的價值，接下來就是把握每一場比賽，把好的內容呈現出來，一場比一場更進步，往我們想要爭取的目標前進。」

獅隊和連得堂餅家共同聯名合作，推出球隊專屬LOGO圖騰烙印的煎餅，首波預購限量500包，今天中午在網路商城造成搶購熱潮，15分鐘內全數銷售完畢；獅隊提醒已完成訂單者，三日內必須繳費確認權益。

統一獅萊恩造訪連得堂餅家影片：