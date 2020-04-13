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中職／金控大戰來了 德保拉、索沙先發對決

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將隊先發投手索沙。 報系資料照
悍將隊先發投手索沙。 報系資料照

中職新球季邁入第二周賽事，明天將在台中洲際球場進行中信兄弟、富邦悍將隊之戰，也是今年首場金控大戰，雙方推出德保拉、索沙登板先發，形成洋投對決場面。

兄弟昨天在洲際首戰打到延長11局1：4不敵統一獅隊，明天對決悍將隊，兩隊都拚新球季首勝。

索沙去年來台發展，出賽12場投出8勝2敗、防禦率1.56，飆出85次三振，季中轉戰韓職SK飛龍隊，今年再披悍將隊球衣，昨天本來要對決樂天桃猿隊，連兩年扛起悍將隊開季首戰重任，但比賽因雨取消。

德保拉在官辦熱身賽出賽兩場，合計8.2局失三分，投出1勝、防禦率3.12，二軍例行賽出賽一場，3月31日對統一獅隊先發五局，被揮出七支安打，失兩分奪勝。

統一獅 樂天桃猿 富邦悍將

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