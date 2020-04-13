中職／開季吸引全球目光 聯盟防疫壓力仍大

中職成為全球第一個開打的職棒聯盟，中信兄弟、統一獅隊昨天在台中洲際球場交手，吸引外國媒體大幅報導，中職秘書長馮勝賢認為，從這個現象不難看出職業運動的影響力。

中職開季第一周，樂天桃猿隊在桃園球場兩場比賽因雨取消，只有台中象獅大戰順利進行；馮勝賢表示，外媒如此看重中職比賽，最大重點仍是擺在台灣的防疫成效，這也是中職接下來壓力最大之處，絕對不能有突發狀況，出現防疫缺口。

馮勝賢說，中職防疫相關方案從一月做到現在，如何維持是重點，地方政府最擔心之處也是防疫出現破洞，球季賽從本周開始全面開打，接下來仍需做好各項防疫工作。

中職順利開季，但每場比賽觀眾人數掛零，馮勝賢強調這不是重點，而是維持防疫成果。