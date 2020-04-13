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中職／搶先開打受各國注意 紐約郵報也報導

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
中職開打，外媒爭相報導。記者季相儒／攝影
中職開打，外媒爭相報導。記者季相儒／攝影

中華職棒搶先各國，讓台灣成為新冠肺炎疫情下，第一個能夠進行棒球賽季的國家，吸引外媒注意，沒有派記者前來採訪的媒體今天也陸續跟進報導，包含紐約郵報、加拿大廣播公司、英國天空體育等，都刊登中職開打的消息。

為了避免中華職棒的名稱造成混淆，紐約郵報以「在台灣的棒球聯盟打了新冠肺炎後的第一場比賽」為標題，介紹中職獨步全球閉門開戰，加拿大廣播公司則下標「Play ball：中華職棒開幕戰在台灣」，兩家媒體都誤以為昨晚在台中洲際棒球場也有機器人當觀眾。

就連棒球並非主流運動的歐洲也注意到中職動態，英國天空體育寫道，「台灣棒球回歸，球迷被假人和機器人取代」，Euronews同樣提及中職用機器人打鼓製造熱鬧氣氛，創意相當新奇，並且指出全世界的職業運動賽事幾乎停擺，連東京奧運都被延期，台灣卻能在確診人數低於其他國家的情況下維持著職棒賽事，防疫得當獲得稱讚。

棒球 中職 中華職棒

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