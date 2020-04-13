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中職／疫情下如何開打？外媒：台灣經驗難複製
中華職棒昨天正式開打，中信兄弟與統一獅隊的比賽成為今年疫情侵襲下的首場職棒賽事，在日本職棒、美國大聯盟都因為新冠肺炎暫停的當下，為何台灣的職棒能夠開幕？日本、英國媒體都撰文探討，認為可供其他賽事參考。
日本媒體「THE PAGE」報導指出，最主要的理由是，台灣政府比日本早一個月開始提高警覺，以國家政策開始防堵疫情擴散，像是禁止中、韓人士入境，延長學校假期，呼籲國民減少外出等，另外也研發口罩庫存顯示App，提供穩定供貨量，並提供經濟補助，才讓人民能夠保有一定的日常生活，也讓確診及死亡人數未大幅攀升。
「THE PAGE」分析，中職目前只有五支職業球隊，隊伍數、比賽數都跟日職還有大聯盟有差距，不過日後隨著疫情減緩，台灣如何在輕微疫情中進行職業運動，會成為一個模範案例，可供目前暫定在5月開打的日本、南韓職棒參考。
報導奧運賽事為主的英國媒體「Inside the Games」也注意到中職領先全球開打，並點出幾項相關措施，值得其他職業運動參考，像是在疫情爆發初期，中職就決定延後賽程，並減少各隊移動的機會，賽季開打後也禁止球迷進場，限制進入棒球場的人數。
不過「Inside the Games」也指出，中職能夠順利開打，其中一項原因是台灣目前新冠肺炎確診案例相對不多，目前仍在400人以下，「這可能代表，台灣的經驗無法複製到其他國家。」
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