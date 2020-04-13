中職／跟親人講話也戴口罩 林威助籲抗疫期間要忍耐

中華職棒成為全球新冠肺炎疫情下唯一開打的聯盟，昨晚在台中洲際棒球場的獅象大戰雖然閉門舉行，仍透過轉播順利向世界演出今年第一場職棒例行賽，鄰近的日本派出不少日媒前來取經，擁有多年旅日經驗的中信兄弟二軍總教練林威助成為訪問首選，這次接受Sponichi Annex採訪的他特別強調，疫情當下為了防疫，大家一定要忍耐。

從高中時期久居日本達20年的林威助，也向日媒詢問日本疫情近況，「日本還好嗎？我從網路上看到消息，知道確診人數每天都攀升。」訪談間感受到他對第二個故鄉的關懷。

中華職棒獨步全球開打，二軍賽事也早在3月中旬進行，目前林威助領軍的中信兄弟暫以8勝3敗2和，位居五隊之首，他說，「台灣還沒有職棒選手確診，但我不能掉以輕心，雖然我2003年時在日本沒經歷過SARS，但是台灣有經驗，我自己跟家人講話時都戴著口罩，所以我也教選手要避免擴大傳染。」

林威助表示隊上實施嚴格的團體生活守則，包含禁止非必要外出、進出宿舍都要洗手、量體溫，「休假日前一天通常最危險，所以我都會跟選手說避免去人多的地方，我自己也在克制，我當然想出去走走或外食，但是一定要忍耐。」

「保護好自己，避免成為病毒傳播的對象，如果確診人數提升，我們就不能打球了，為了這原因，現在就得忍耐。」林威助補充說道。

林威助統領中信兄弟二軍以來治兵有方，不只連續兩年帶回冠軍，還扶植許多年輕小將升上一軍，甚至入選國家隊，他表示，「我今年會把更多人送進一軍，我希望他們能做到最好，保有求勝慾。」