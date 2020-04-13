中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

在新冠肺炎（COVID-19）陰霾之下，中華職棒成為第一個恢復賽季的職棒聯盟，國外媒體都加以報導，美國「CBS Sport」記者安德森（R.J. Anderson）以戰報的方式，向國外球迷介紹昨天中信兄弟與統一獅的全球首場棒球賽事。

安德森介紹中華職棒是2020年第一個恢復開打的棒球賽事，雖然因為疫情關係，開幕日從3月14日延後到4月11日，又遇到雨勢干擾，直到昨天才舉行第一戰，「但中信兄弟與統一獅的比賽，仍然為各地的棒球迷帶來美好的光景。」

安德森指出五個賽事重點，包括獅隊鄭鎧文在第一局敲出的中職首轟，「這也代表，鄭鎧文敲出今年別具意義的第一發全壘打。」另外還有四局詹子賢的追平砲、六局捕手陳重羽將蘇緯達牽制出局，以及獅隊在延長賽11局終於以4：1勝出，結束這場超過4個半小時的馬拉松賽事。

雖然周六、日在桃園棒球場的賽事分別因雨勢、場地關係延期，但安德森在第五點也不忘提到，樂天桃猿隊將機器人及假人看板放在觀眾席的創意，在未開放觀眾入場情況下，營造熱鬧氣氛，「或許有些人會第一次嫉妒機器人（可以進場看球）吧。」

雖然安德森文中有說明，中華職棒是在台灣開打，不過因名稱為「Chinese」，推特上仍有球迷誤以為是大陸的職業棒球，並加以嘲諷，也有不少國外球迷詢問，「能在電視上看到嗎？」