中職／敲全球首轟 鄭鎧文有2017年開季的感覺

中職新球季獨步全球開打，統一獅隊在延長賽11局以4：1擊敗中信兄弟，其中鄭鎧文在2局上揮出陽春全壘打，也是今年「全球首轟」，鄭鎧文坦言，稍有2017年開季「安打都是全壘打」的感覺。

獅隊在今年首戰對戰中信兄弟洋投米蘭達，鄭鎧文在2局上率先上場，就轟出左外野陽春全壘打，替球隊先馳得點，他提到：「當下沒想那麼多，當時兩好球，想把球擊強、擊到場內。」

米蘭達有過大聯盟和日職資歷，也是今年中職最高薪洋投，鄭鎧文表示，米蘭達算不錯的投手，球的尾勁也很好，對我們有很強的心態、強攻內角球。

鄭鎧文自加盟職棒起就展現長打能力，過去2017年開季時，前5支安打都是全壘打，今年球季又用全壘打揭開序幕，鄭鎧文也笑說，有點像當年的感覺，希望之後可以打更多全壘打。

成為今年首位開砲的選手，球隊經理「標哥」何信標也替他撿回這顆「全球首轟」球做紀念，鄭鎧文提到，「在台灣，現在這時候可以打球是很棒的一件事。」