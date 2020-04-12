中職／陳傑憲致勝安拿MVP 獅隊陣容不華麗大膽玩球

中職球季全球率先開打，獅隊陳傑憲延長賽11局一棒建功，拿下單場MVP，陳傑憲表示獅隊的陣容雖然不比其他3隊華麗，但教練團給好的觀念，「大膽玩球，希望延續氣勢」。

中華職棒31年球季開打， 統一獅隊與中信兄弟隊在洲際棒球場交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，獅隊陳傑憲致勝二壘打，幫助球隊超前比分，郭阜林二壘打再添2分保險分，幫助球隊以4比1拿下首勝。

陳傑憲今天比賽前5打席吞下2次三振，選到1次保送、沒有安打，11局一、三壘有人時上場打擊，他表示當時只想著幫球隊攻下1分，知道自己具有腳程優勢，盡量避免雙殺，沒想到可以有好的結果，「這一勝對我們來說很重要」。

陳傑憲坦言，獅隊目前的陣容，跟其他一軍3支球隊相比可能稍微不好，教練團在春訓時也有提醒球員，「我們的陣容不是這麼華麗，但希望大家大膽去玩球」，他感謝教練團了解球隊類型，給大家好的觀念，有助於想法的調整。

中職球季領先全球開打，採閉門比賽，雖然有啦啦隊在看台應援，但是少了觀眾吶喊聲還是略顯冷清，陳傑憲表示，即使沒有觀眾，今天比賽打的很刺激，大家心裡都知道這場比賽的重要性。

獅隊鄭鎧文2局敲出陽春砲，為聯盟本季首轟，球團工作人員也幫忙將全壘打球撿回，鄭鎧文表示，希望之後可以打更多支全壘打，這支全壘打、這場勝利別具意義，「在疫情蔓延的時刻，台灣還可以打棒球是很棒的事情」。