中職／執教首勝贏得辛苦 林岳平哽咽感謝林蒼生

統一獅隊今天在中職首戰在延長賽11局以4：1擊敗中信兄弟，代總教練「大餅」林岳平拿下執教生涯第一勝，儘管比賽過程辛苦，「餅總」不喊苦，他透露，在球隊有點困難的時候，要報答前統一獅總裁林蒼生的恩情。

與中信兄弟鏖戰11局、打了4個半小時才收下勝利，林岳平指出，這一勝的過程可說千辛萬苦，「雙方都打得很精彩，投手也有很好的表現，我們剛好在第11局有建功。」

總教練生涯的第一戰打得辛苦，但對林岳平來說，這是自己要幫助球隊的時刻，哽咽說到，「這支球隊去年打完，大家不再看好我們，我在球隊待這麼久的時間，在我最艱難的時候，之前統一獅的總裁林蒼生對我的不放棄，現在統一有點困難，我也不放棄想要幫助這球隊。」

昔日以投手身份在球場替球隊搶勝，如今則是帶隊搶下新球季首勝，談起差別，林岳平說：「當球員拿勝，只會專注在自己下場有沒有貢獻出來，貢獻是不是球隊在勝場的關鍵點；總教練是從開局、無人出局開始，到第27個出局數，要設法可以贏球滿艱難的。」

他也盼球隊從第一勝邁向好的開始，「雖然是小小的第一勝，但相信對球隊的幫助是非常大的，希望像這樣的團隊合作，再拿第2勝、第10勝、第20勝，甚至是達到最後冠軍的目標。」