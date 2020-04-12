快訊

台中公車爆衝！妙齡女騎士停等紅燈遭輾 無生命跡象

中職／執教首勝贏得辛苦 林岳平哽咽感謝林蒼生

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
統一獅隊代總教練林岳平。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊代總教練林岳平。記者葉姵妤／攝影

統一獅隊今天在中職首戰在延長賽11局以4：1擊敗中信兄弟，代總教練「大餅」林岳平拿下執教生涯第一勝，儘管比賽過程辛苦，「餅總」不喊苦，他透露，在球隊有點困難的時候，要報答前統一獅總裁林蒼生的恩情。

與中信兄弟鏖戰11局、打了4個半小時才收下勝利，林岳平指出，這一勝的過程可說千辛萬苦，「雙方都打得很精彩，投手也有很好的表現，我們剛好在第11局有建功。」

總教練生涯的第一戰打得辛苦，但對林岳平來說，這是自己要幫助球隊的時刻，哽咽說到，「這支球隊去年打完，大家不再看好我們，我在球隊待這麼久的時間，在我最艱難的時候，之前統一獅的總裁林蒼生對我的不放棄，現在統一有點困難，我也不放棄想要幫助這球隊。」

昔日以投手身份在球場替球隊搶勝，如今則是帶隊搶下新球季首勝，談起差別，林岳平說：「當球員拿勝，只會專注在自己下場有沒有貢獻出來，貢獻是不是球隊在勝場的關鍵點；總教練是從開局、無人出局開始，到第27個出局數，要設法可以贏球滿艱難的。」

他也盼球隊從第一勝邁向好的開始，「雖然是小小的第一勝，但相信對球隊的幫助是非常大的，希望像這樣的團隊合作，再拿第2勝、第10勝、第20勝，甚至是達到最後冠軍的目標。」

林岳平 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／執教首戰也是全球首戰 林岳平：很榮幸

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

中職／最年輕教頭領軍 統一獅主打團體戰

中職／教頭大洗牌 「884 vs.0」戰爭上演

相關新聞

中職／全球首戰就打11局 獅隊4:1勝中信兄弟

中華職棒新球季今天正式點燃戰火，由中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，這搶先全球開打的首戰也一路打進延長賽，獅隊儘管...

中職／米蘭達開賽飆K 鄭鎧文揮今年全球首轟

統一獅隊今天在新球季首戰，於台中洲際棒球場對上中信兄弟隊，也是今年全球第一場開打的職棒季賽，成為關注焦點，統一獅隊在2局...

中職／執教首戰也是全球首戰 林岳平：很榮幸

碰上桃園球場前兩天賽程都因雨延賽，今天在台中洲際棒球場進行中信兄弟與統一獅隊之戰，意外成了另類的中職開幕戰，也是全球第一...

中職／成為全球首位打者 陳傑憲：因疫情不值得開心

球迷們盼了好久的中職新球季，終於在今天正式開打，也是今年全球第一場職棒賽事，由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場對上統一獅隊...

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

富邦悍將、樂天桃猿隊今天在桃園球場的比賽因雨取消，悍將全隊仍留下練球，加緊適應猿隊在一、三壘側界外區新增的搖滾席，未來可...

中職／台中天晴但風大 丘昌榮：打蝴蝶球有幫助

受北部大雨影響，今天在台中洲際棒球場進行的中職中信兄弟與統一獅隊之戰，成為今年中職率先開打的首戰，也是全球第一場職棒賽事...

中職／日媒大幅報導台灣開幕 林威助受訪談二軍經驗

中華職棒領先全球開打，吸引多家外國媒體派遣駐台記者採訪，昨天原定開幕戰雖因雨延賽，「日刊體育」今天仍以大篇幅報導，也特別...

中職／執教首勝贏得辛苦 林岳平哽咽感謝林蒼生

統一獅隊今天在中職首戰在延長賽11局以4：1擊敗中信兄弟，代總教練「大餅」林岳平拿下執教生涯第一勝，儘管比賽過程辛苦，「...

JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

97學年迎接隊史第一座JHBL男甲金盃，大倫國中等待超過10年，今年終於在108學年擊敗安康高中國中部、迎接隊史第2座男...

中職／索沙收到鄉親訊息 欣慰台灣職棒開打

富邦悍將隊洋投索沙，今天原定對樂天桃猿隊登板先發，但桃園球場受到雨勢影響，場地積水無法比賽，他說：「心情不錯、牛棚狀況也...

中職／閉門打沒忘死忠象迷 已故「花仔阿嬤」之子開球

中信兄弟隊新球季主場首戰，今天在洲際棒球場對戰統一獅隊，也意外成為今年全球職棒第一戰，儘管因疫情因素閉門開打，中信兄弟仍...

中職／「還是想一起打球」 昔平鎮二游同拚一軍

今年中職首戰在今天由中信兄弟與統一獅隊揭開序幕，開季最年輕的兩名選手同場作戰，統一獅隊林靖凱及中信兄弟隊江坤宇過去在平鎮...

熱門新聞

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

NBA／30隊隊史得分王一覽 現役8位球星上榜

MLB／太誇張 大聯盟考慮移師日本打整季？

JHBL／季軍下一步 金華兩大將有美國夢

中職／日媒大幅報導台灣開幕 林威助受訪談二軍經驗

NBA／被誰看守能拿60分？柯瑞：所有人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。