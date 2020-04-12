JHBL／冠軍+MVP 大倫「超級安」：犯滿還我！

97學年迎接隊史第一座JHBL男甲金盃，大倫國中等待超過10年，今年終於在108學年擊敗安康高中國中部、迎接隊史第2座男甲冠軍，國三主將「超級安」邱翊安除MVP還獲得助攻王，成今年JHBL男甲大贏家。

攻下20分、10籃板、6助攻的邱翊安，第四節卻也領到犯滿證書，聽到自己拿下MVP，他第一個反應先大喊「五犯還MVP」，接著才直說開心，「沒團隊就沒個人，也是幫教練復仇，也要謝謝一路支持的大家。」

大倫今天和成軍3年就闖冠軍戰的安康一路糾纏，安康射手王翊仲29分、李振瑋22分都造成大倫極大威脅，但邱翊安犯滿下場也不擔心，他強調相信隊友，自己在場下也能以喊聲帶動士氣，他笑說：「上下一條心，才能拿冠軍！」

大倫教頭陳弘澤也肯定板凳球員的發揮，「我們和安康風格有點像，但換上的球員都有扛住，第6人、第7人到第8人都有跳出來，養兵千日用在一時，很多小朋友之前比賽都沒今天打那麼多，收到不錯結果。」他也強調，冠軍只能開心一天，明天開始就要繼續為下學年努力，「我們會做好準備，盡人事然後就聽天命。」

相隔7學年再闖冠軍戰終於嘗到登頂滋味，大倫將有10名球員畢業，今天打滿全場貢獻19分、14籃板的唯二國二林現惟說，不擔心學長畢業，他霸氣說：「再一座冠軍不會等那麼久，明年冠軍，我要！」

【108學年JHBL甲級個人獎】

籃板王／后：李俊廷（金華）／蕭豫玟（七賢）

阻攻王／后：曹振輝（溪湖）／蕭豫玟（七賢）

抄截王／后：張峻皓（信義）、游易融（安康）／謝蕎亦（大倫）

助攻王／后：邱翊安（大倫）／王筱慶（普門）

冠軍賽MVP：邱翊安（大倫）／張聿嵐（復興）