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中職／全球首戰就打11局 獅隊4:1勝中信兄弟
中華職棒新球季今天正式點燃戰火，由中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，這搶先全球開打的首戰也一路打進延長賽，獅隊儘管全場吞下18次三振，但11局上靠著陳傑憲、郭阜林的長打建功，終場以4：1擊敗中信兄弟，代總教練林岳平也收下執教生涯首勝。
兄弟今天推出洋投米蘭達先發，1局上登板，投出今年全球職棒第一球，首局雖製造滿壘危機，但沒有失分，2局上則被獅隊首名打者鄭鎧文轟出左外野方向的陽春全壘打，是今年中職首轟，獅隊先馳得點。
兄弟則在4局下靠詹子賢砲轟獅隊投手費爾本，揮出中外野陽春彈追平比數。
米蘭達此戰共投5局，只用63球退場，被揮出3支安打（1轟），有4次保送，送出7次三振，失1分；獅隊蝴蝶球投手費爾本則是先發5.1局，被敲4支安打（1轟），有2次保送和4次三振，失1分。
兩隊啟用牛棚後，兄弟蔡齊哲、吳俊偉、李振昌依序登板，共送出11次三振；獅隊黃竣彥則是中繼2局送3K，9局下陳韻文登板守住滿壘危機，雙方正規賽9局打完維持1：1平手。
獨步全球開打的新球季首戰就打進延長賽，是聯盟首戰第6度延長賽。10局下兄弟再度攻占滿壘仍無功而返，戰線持續延長。
11局上獅隊靠鄭鎧文、唐肇廷的安打製造一、三壘有人的得分機會，陳傑憲揮出中外野方向的二壘打，敲回超前分，郭阜林代打再揮出二壘打送回2分打點，獅隊單局進帳3分致勝。11局下再推出林航守住勝利。
獅隊全場敲出9支安打，但吞下18次三振，打破聯盟首戰最多被三振記錄（原紀錄2003年3月1日，兄弟象對戰中信鯨挨15K）。陳韻文後援1.1局無失分，收下新球季首勝。
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