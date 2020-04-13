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日職／新賽季最糟打不成 台灣應更加珍惜

聯合新聞網 / Hiyan
雖然目前疫情在日本還是相當嚴峻，但對職棒選手來說一直閒著也不是辦法，各隊紛紛展開自主練習。 擷圖自讀賣巨人官方網站
雖然目前疫情在日本還是相當嚴峻，但對職棒選手來說一直閒著也不是辦法，各隊紛紛展開自主練習。 擷圖自讀賣巨人官方網站

中華職棒31年球季於昨（12）日開幕，成為全球率先開打的職棒聯盟，賽事受到國內外媒體的高度關注。中華職棒聯盟以及旗下的球團、選手獲得躍上國際舞台曝光的機會。尤其是中職選手，在沒有其他職棒賽事進行的情況下，受矚目的範圍可能超過過去的任何一項國際賽事，比賽精神態度以及水準受到更高的檢視，是機會也是責任。

比較起亞洲各國，韓國職棒預計要到一個月之後才能開打，日本職棒更是遙遙無期，中華職棒雖然延後近一個月，不過受影響而拖延的程度相對小很多，中職選手應該更加珍惜擁有這樣的環境與機會。儘管無觀眾的閉門比賽要維持比賽動力不容易，但如同樂天桃猿隊球員林泓育所說：「我很幸運我可以在台灣，在全世界第一個可以開打的職棒，很慶幸我是台灣人。」選手們應該拿出更好的表現，回饋球迷，並把握這個國際關注度正高的「黃金時刻」，為中華職棒整體環境提升國際能見度。

統一獅vs.中信兄弟之戰，意外成為了今年全球首場職棒開幕戰。 記者葉姵妤／攝影
統一獅vs.中信兄弟之戰，意外成為了今年全球首場職棒開幕戰。 記者葉姵妤／攝影

日本職棒開打之日目前完全看不到明確的方向，選手的調整陷入大麻煩。一是不知如何啟動調整節奏，再來就是設施。以總冠軍三連霸的福岡軟銀鷹隊來說，3月31日起終止的練習於上週重新啟動，不過由於主場所在地福岡也被列入日本政府的緊急宣言區域，因此球團在執行防疫對策之下開放設施讓選手展開自主練習。不過只有極少數教練陪同在場，加上必須錯開場地以及時間，球團極力減少進入球場的工作人員數，因此沒有大家熟悉的日本職棒「精密分工」，選手也必須輪流幫忙餵球。這對於身價不菲的日職選手而言是過去極為難以想像的環境。老將內川聖一坦言：「開幕時間未定，很難去調整自己狀況。」不過他也強調：「光是能提供讓我們活動身體的場地就很值得感謝！」

截至12日，日本全國累計6926人感染新冠肺炎，其中132人死亡。目前全日本47個都道府縣只有岩手縣尚未淪陷，疫情有升高跡象，使得不要說球季開幕，就連球隊何時練習或是恢復活動都是未知。而從球隊恢復活動到開幕之間大約需要一個月的時間，因此預估Play Ball最快要到6月底之後，甚至已經有日本媒體悲觀地認為，本季必須做好打不成的準備。如果最壞的狀況發生，以1場比賽約2億日圓的票房周邊收入來估算，各球團一年72場主場例行賽就會有大概150億至200億日圓的損失。日職有最高薪的球員菅野智之（6億5000萬），以及柳田悠岐、淺村榮斗、坂本勇人、山田哲人等超過5億身價的球員，還有一大票億圓男球星。依照目前狀態，日職短時間內只能就無觀眾閉門賽以及停賽兩種方式，即使無觀眾都必須考量遠征移動造成擴大感染的風險，球團大幅虧損在所難免。在這樣的情況下，球星們勢必難擋遭到大砍薪的命運，將是相當艱苦的一個球季。

日本首相安倍晉三在7日時正式宣布東京、大阪等七個地區進入緊急狀態，不要說日職開打是遙遙無期，連小朋友在街邊想找個朋友玩球都是非常困難了。 美聯社
日本首相安倍晉三在7日時正式宣布東京、大阪等七個地區進入緊急狀態，不要說日職開打是遙遙無期，連小朋友在街邊想找個朋友玩球都是非常困難了。 美聯社

中職雖然已經開打卻也不是沒有風險，會長吳志揚指出，如果有2個狀況發生，可能會採取停賽，第一種狀況是如果政府宣布大家都必須待在家中，外面不能有任何活動時；另一種就是有球團隊職員感染。不過，能在做好防疫措施下讓球季開打就是很重要的一步，中職選手得以不必因開幕遙遙無期而陷入調整的困擾，應珍惜這樣的環境與機會。

疫情 中華職棒

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