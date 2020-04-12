中職／索沙收到鄉親訊息 欣慰台灣職棒開打

富邦悍將隊洋投索沙，今天原定對樂天桃猿隊登板先發，但桃園球場受到雨勢影響，場地積水無法比賽，他說：「心情不錯、牛棚狀況也不錯，認真做好該做的事，維持可以投球的感覺。」

索沙去年來台初登板就是悍將隊開季首戰，3月24日對統一獅隊先發八局，被揮出五支安打、失一分，飆出十次三振，優質內容吞下完投敗。

今年原本再扛開季首戰先發重任，卻因天氣不佳錯過機會，他說：「連續兩年被指名首戰先發，覺得很幸運，所有人（先發投手）都可投，剛好被選到，今年會好好加油。」

中職成為全球第一個開打的職棒聯盟，索沙也和隊友羅力、伍鐸一起拍攝影片向國際宣傳，他表示，多明尼加老家不少好友看到影片，傳來訊息「欣慰中職可以開打」，接下來認真打好每一場比賽，就能感動全世界的球迷。

悍將隊14、15日在台中洲際球場對戰中信兄弟隊，17到19日再到桃園和猿隊進行三連戰，悍將隊總教練洪一中說：「教練團會再開會，重新安排這五場比賽的投手排序。」