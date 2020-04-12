中職／閉門打沒忘死忠象迷 已故「花仔阿嬤」之子開球

中信兄弟隊新球季主場首戰，今天在洲際棒球場對戰統一獅隊，也意外成為今年全球職棒第一戰，儘管因疫情因素閉門開打，中信兄弟仍安排別具意義的開球儀式，邀請已故球迷「花仔阿嬤」蕭花仔的兒子到場開球。

中職賽事因新冠肺炎疫情影響，採閉門方式進行，但兄弟主場開幕戰沒忘了死忠球迷，近年跟著兄弟全台跑的「花仔阿嬤」蕭花仔在春訓期間過世，球團邀請他的兒子劉勇志擔任今天的開球嘉賓，並把季票100號留給花仔阿嬤，還在洲際球場看台挑了她習慣的位置當作專屬座位。

劉勇志透露，2016年兄弟在洲際打總冠軍賽時，載著媽媽開車經過球場，看到全場滿是穿著黃衫的球迷們，因此買票進場看球，自此一路支持著兄弟，整年追著球隊的比賽、活動全台跑，生活因此更多采多姿，「贏球媽媽就會很開心，輸球也是會抱怨，還會氣到睡不著。」

今天獲球團之邀擔任開球嘉賓，劉勇志早上也上香和媽媽說，跟她一起來開球，「希望媽媽在天上保佑，讓兄弟可以拿到總冠軍，她等滿久了。」