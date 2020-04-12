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中職／「還是想一起打球」 昔平鎮二游同拚一軍

聯合報 / 記者葉姵妤／台中即時報導
統一獅隊林靖凱。記者季相儒／攝影
統一獅隊林靖凱。記者季相儒／攝影

今年中職首戰在今天由中信兄弟統一獅隊揭開序幕，開季最年輕的兩名選手同場作戰，統一獅隊林靖凱及中信兄弟隊江坤宇過去在平鎮高中就是當家二、遊搭檔，即使進職棒成敵隊，今年同步從一軍出發，林靖凱說：「還是想一起在場上打球。」

江坤宇、林靖凱分別在今年7月4日、22日才滿20歲，是今年各隊開季一軍名單中，最年輕的兩名選手。昔日在平鎮高中組成「黃金二遊」，前年畢業後一同投入中職選秀，分別被中信兄弟和統一獅隊選中展開職棒生涯。

即使沒能再當隊友，兩人維繫好感情，林靖凱透露：「我們每天都會聊，互相加油打氣。」而兩人各自努力，今年都是首度拚進開季一軍名單中，林靖凱說：「沒有約定，但有互相鼓勵說，希望一開始就能一直待在一軍，畢竟我們兩個這麼好，即使不同隊了，還是想在場上一起打球。」

林靖凱去年就已在一軍出賽53場，實力獲肯定，今年拚到開季一軍，並在首戰就被排為先發第2棒、二壘手，他提到，今年自己春訓跟著球隊的運作做準備，一直加強自己去年不足的地方，而能在首戰就先發，他也認為，這讓自己去年和今年春訓的努力感到很有成就。

雖然生涯第一場開幕戰因疫情因素閉門開打，少了球迷在場，林靖凱不失落，「自己不會太在意場邊，不會給自己那麼大的壓力，不會刻意注意場邊有人或沒人，因為在場上還是要做好自己該做的事。」

統一獅隊林靖凱。記者季相儒／攝影
統一獅隊林靖凱。記者季相儒／攝影

統一獅 中信兄弟 中職

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