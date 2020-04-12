中職／克魯茲看好中華隊 有能力擊敗世界級強隊

樂天桃猿隊客座打擊教練克魯茲結束春訓指導任務，今天搭機離台，他在離開桃園球場前，特別談到中華隊再拚明年東京奧運，認為台灣有能力扳倒世界強權，重點是選手要有自信。

中華隊去年在世界12強棒球賽排名第五，被南韓搶走奧運門票；克魯茲表示，台灣不少選手很有天賦，能力絕對不輸人，必須更有自信應戰，團隊的求勝心也很重要。

克魯茲已是台灣棒界的老面孔，過去不但長期指導中華隊，也當過中信兄弟、富邦悍將、猿隊客座打擊教練，以及崇越隊打擊教練，鼓勵各隊球員提升自信心一直是訓練重點。

他表示，執教重點就是幫助選手達到更高層次，猿隊面對新球季，準備工作做得很好，自己也想留下，看年輕球員再成長，但太太一個人待在美國家中，必須回去了。