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中職／成為全球首位打者 陳傑憲：因疫情不值得開心
球迷們盼了好久的中職新球季，終於在今天正式開打，也是今年全球第一場職棒賽事，由中信兄弟隊在主場台中洲際棒球場對上統一獅隊，獅隊首名打者陳傑憲也成為今年第一位踏上打擊區的打者，但他直言：「這真的不值得開心。」
中職是目前全球唯一開打的職棒聯盟，雖昨天開幕戰因雨延賽，但今天晚間在台中的象獅戰順利開打，仍是搶先全球。
先攻的獅隊排出陳傑憲擔任開路先鋒，成為今年全球第一位打擊者，對此他只是淡淡地說：「心情沒什麼太大影響，因為成為全球第一個打者，對我來說只是剛好而已，如果因為疫情關係感到慶幸的話，這樣也滿不好的。」
然而在全球因疫情籠罩期間，還能正常進行比賽，陳傑憲說：「身在台灣覺得很慶幸，畢竟是全球有辦法正式開幕比賽的聯盟，也因為台灣防疫做得很好，才可以順利開打。」
陳傑憲在去年4月就因被觸身球砸傷，球季提前報銷，經過長時間復健，今年復出，他提到，一開始也很擔心回到球場可能會非常生疏，但靠著積極訓練，目前已準備完全應付開季，加上今年球季因疫情延後開打，有更多準備時間，目前自己身心都調整好了。
只是新球季因疫情閉門開打，陳傑憲也坦言可惜，「身為職業選手，好與壞都想展現給球迷看，但因疫情關係沒辦法，相信喜歡我們的球迷，依然會守在電視機前為我們加油，我們每場比賽也要把該有態度展現出來，讓喜歡我們、注意我們的人知道，我們也在努力著。」
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