中職／米蘭達開賽飆K 鄭鎧文揮今年全球首轟

統一獅隊今天在新球季首戰，於台中洲際棒球場對上中信兄弟隊，也是今年全球第一場開打的職棒季賽，成為關注焦點，統一獅隊在2局上首開紀錄，靠第7棒鄭鎧文揮出全球首轟，打下1：0領先。

中華職棒是目前唯一開打的職業運動，採閉門方式進行，原訂昨天在桃園球場進行的開幕戰因雨延賽，球季直到今天才由獅象之戰揭開序幕，棒球迷總算有球賽看。

中信兄弟今天推出「大咖」洋投米蘭達先發，他有過3年大聯盟資歷，累積13勝9敗，前兩年則效力於日職軟銀隊。今年本來就排定投開季第2戰，意外成為全球首戰的先發投手，也是他在中職的初登板，今天對獅隊投出受矚目的第1球，並K掉獅隊首名打者陳傑憲。

獅隊蝴蝶球投手費爾本首局同樣無失分，打線則在2局上率先開砲，首名打者鄭鎧文從米蘭達手中轟出左外野擊中全壘打標竿的陽春全壘打，是今年中職第一轟，替獅隊打下領先優勢。