中職／洪一中重返桃園球場 竟也要適應新設施

富邦悍將隊總教練洪一中離開待了16年的猿隊，今天首次以敵軍教頭身分踏進桃園球場，看到內野看台上的人形立像「加油團」，他說：「創意不錯，但沒想這麼多，不管有沒有觀眾，就是盡全力打。」

聯盟中午提前宣布悍將、猿隊之戰延賽後，洪一中本來想把球隊拉回新莊球場，但考量桃園球場在一、三壘側界外區加裝座位，為了讓球員適應場地，還是留下來練球。

猿隊這500個搖滾席考驗各隊守備功力，尤其外野手傳球恐受影響，洪一中強調「沒意見，大家條件都一樣」，但他說：「球掉在角落，沒有辦法直接看到本壘，這比較特別、比較奇怪。」

洪一中接掌悍將隊兵符後，對老東家首戰因雨取消，他表示，不管在那裡、在那一隊打球，都是帶著贏球的心情，對戰猿隊沒什麼不同，抱持平常心。

洪一中認為，今年因為新冠肺炎疫情的影響，對各隊教練都是新嘗試，進行三個月春訓實在太長，但球隊狀況還不錯，這個球季會有什麼結果，要等到打完才知。