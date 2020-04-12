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中職／執教首戰也是全球首戰 林岳平：很榮幸
碰上桃園球場前兩天賽程都因雨延賽，今天在台中洲際棒球場進行中信兄弟與統一獅隊之戰，意外成了另類的中職開幕戰，也是全球第一場開打的職棒賽事，獅隊代理教頭「大餅」林岳平在高度關注之下迎接總教練生涯第一戰，他也直言：「很榮幸。」
因新冠肺炎疫情影響，中職新球季閉門開打，但搶先全球職棒開幕，吸引國內外媒體和球迷關注，昨天開幕戰因雨打不成，桃園球場今天進行的樂天桃猿與富邦悍將隊之戰也延賽，讓今天進行的象獅大戰成了全球首戰。
獅隊林岳平表示，今天來到球場時才知道桃園延賽，這場比賽變成今年首戰，很榮幸參與到，也希望電視機前的球迷能踴躍收看轉播。
今天也是林岳平接任總教練後，帶領獅隊進行的第一場例行賽，他說：「其實心裡跟以往一樣，這只是120場裡第一場而已，也是自己執教第一戰，要從比賽中吸收對方的一些比賽策略、做應變，希望今年賽事可以帶統一獅隊打出亮眼成績。」
帶隊在空蕩蕩的球場拚戰，林岳平指出：「少了球迷，就少了在球場上比賽的激情和互動，沒有球迷進場，球員在場上也要更關注於每個表現。」他也提到，之後疫情慢慢控制下來，希望球迷能踴躍進場，把閉門沒打的額度補滿、將座位坐滿。
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