中職／執教首戰也是全球首戰 林岳平：很榮幸

碰上桃園球場前兩天賽程都因雨延賽，今天在台中洲際棒球場進行中信兄弟與統一獅隊之戰，意外成了另類的中職開幕戰，也是全球第一場開打的職棒賽事，獅隊代理教頭「大餅」林岳平在高度關注之下迎接總教練生涯第一戰，他也直言：「很榮幸。」

因新冠肺炎疫情影響，中職新球季閉門開打，但搶先全球職棒開幕，吸引國內外媒體和球迷關注，昨天開幕戰因雨打不成，桃園球場今天進行的樂天桃猿與富邦悍將隊之戰也延賽，讓今天進行的象獅大戰成了全球首戰。

獅隊林岳平表示，今天來到球場時才知道桃園延賽，這場比賽變成今年首戰，很榮幸參與到，也希望電視機前的球迷能踴躍收看轉播。

今天也是林岳平接任總教練後，帶領獅隊進行的第一場例行賽，他說：「其實心裡跟以往一樣，這只是120場裡第一場而已，也是自己執教第一戰，要從比賽中吸收對方的一些比賽策略、做應變，希望今年賽事可以帶統一獅隊打出亮眼成績。」