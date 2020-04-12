中職／台中天晴但風大 丘昌榮：打蝴蝶球有幫助

受北部大雨影響，今天在台中洲際棒球場進行的中職中信兄弟與統一獅隊之戰，成為今年中職率先開打的首戰，也是全球第一場職棒賽事，但現場風大，中信兄弟總教練丘昌榮也盼這能成為對戰蝴蝶球投手的優勢。

原訂昨天在桃園球場進行的中職開幕戰因雨延賽，今天在桃園球場進行的第2戰也因場地泥濘打不成，因此由今天晚間5點05分在台中球場進行的象獅大戰，為今年全球職棒球季揭開序幕。

能參與獨步全球的一戰，中信兄弟教頭丘昌榮說：「對我們來說相當幸運，但這不是好事情，希望疫情可以盡快過去，讓球迷可以進場、球員可以很放心去打球。」

丘昌榮去年底接掌兄弟兵符，昨天原要在客場迎接總教練生涯首戰，但因雨延賽，今天則回到主場再拚執教第一勝，他透露：「昨天其實沒什麼感覺，但今天好像有點緊張，可能因為一直在等待。」

兄弟全隊晚間昨天從桃園回到台中，當時台中還下著大雨，但今天放晴，以好天氣迎接這場「全球首戰」，丘昌榮也說：「很希望可以順順利利開打。」