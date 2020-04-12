快訊

酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞 死者父親難接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將總教練洪一中第一次看到猿隊新增座位，認為會影響守備。記者藍宗標／攝影
悍將總教練洪一中第一次看到猿隊新增座位，認為會影響守備。記者藍宗標／攝影

富邦悍將樂天桃猿隊今天在桃園球場的比賽因雨取消，悍將全隊仍留下練球，加緊適應猿隊在一、三壘側界外區新增的搖滾席，未來可能對守備造成的影響；悍將隊總教練洪一中表示，外野手傳回本壘的球，可能飛越觀眾席上方，這樣應該不行。

猿隊新增500席座位，雖方便球迷更靠近場內，卻也考驗各隊球員守備，洪一中說：「外籍打擊教杜西向我反應，美職場地有這個規定， 傳球不能越過觀眾席，這樣太危險。」

洪一中本來擔心搖擺席前的鐵柱太硬，可能要再增加海綿的厚度，自己上前摸一摸，又覺得「還好」，但仍擔心未來有球打到線邊，野手本來可以掌握的角度不見了。

洪一中表示，離開猿隊後第一次回到桃園球場，感覺沒有多大改變，主要就是新增座位，其他地方沒有辦法進去看。

洪一中 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將、猿隊之戰延賽 洪一中對決老東家泡湯

中職／老天爺寫劇本 樂天桃猿首戰成洪一中回娘家

中職／「師徒對決」 曾豪駒迎戰洪總搶首勝

記者採訪開箱／21年前亞錦賽太不甘心 鐵漢洪一中連哭兩天

相關新聞

中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行

富邦悍將、樂天桃猿隊今天在桃園球場的比賽因雨取消，悍將全隊仍留下練球，加緊適應猿隊在一、三壘側界外區新增的搖滾席，未來可...

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

中華職棒31年球季原訂昨天在桃園棒球場進行開幕戰，是全球第一個開打的職棒聯盟，但因大雨延賽，今天第2天賽程兩地開打，桃園...

中職／台中天晴但風大 丘昌榮：打蝴蝶球有幫助

受北部大雨影響，今天在台中洲際棒球場進行的中職中信兄弟與統一獅隊之戰，成為今年中職率先開打的首戰，也是全球第一場職棒賽事...

中職／悍將、猿隊之戰延賽 洪一中對決老東家泡湯

中職原訂今天下午五點在桃園球場進行的樂天桃猿、富邦悍將之戰，再度因雨延賽，猿隊開幕戰連兩戰打不成。

中職／日媒大幅報導台灣開幕 林威助受訪談二軍經驗

中華職棒領先全球開打，吸引多家外國媒體派遣駐台記者採訪，昨天原定開幕戰雖因雨延賽，「日刊體育」今天仍以大篇幅報導，也特別...

中職／最多勝教頭加持 富邦悍將拚衝冠

「中職最多勝教頭」洪一中轉隊成為今年最大話題，富邦悍將教練團大洗牌，需要把磨合期縮到最短，除了要複製去年防禦率四隊第一的...

中職／最年輕教頭領軍 統一獅主打團體戰

統一獅隊去年投手防禦率5.83、打擊率2成60都在四隊墊底，大量傷兵險連陣容都湊不齊，戰績創下隊史最糟的70敗，「大餅」...

中職／老天爺寫劇本 樂天桃猿首戰成洪一中回娘家

儘管各界千呼萬喚，中職開幕戰昨晚仍因天公不作美，於桃園棒球場泡湯延賽，也讓衝著「全世界第一場職棒賽」而來的媒體記者撲了空...

中職／兄弟開季登入二軍三冠王 陳文杰將職代跑、代守

過去三年橫掃二軍打擊獎，中信兄弟陳文杰終於在今年等到生涯第一次開季一軍名單，他笑著說，「很開心，達到今年設的第一個目標。...

中職／兄弟收割前年選秀成果 吳俊偉興奮開季登一軍

中信兄弟開季陣容大量啟用新生代小將，展現換血後的年輕氣息，其中2018年新人選秀會前四輪選進的戰力，這次統統進入26人名...

中職／「看場職棒好難」 全球首戰因雨延賽

獨步全球開打的中華職棒新球季，引發各界關注，昨天開幕戰原訂由樂天桃猿隊在桃園球場迎戰中信兄弟隊，場邊湧入上百名國內外媒體聚焦，可惜天公不作美，賽前下起大雨，讓這場今年全世界首戰因雨延賽。

中職／放上自己大頭照 球迷買人像代替進場

為了準備昨晚這場難得的開幕戰，樂天桃猿隊上下備戰多時，但最後因下雨延賽，領隊劉玠廷只能說：「好事多磨。」

熱門新聞

NBA／爆料湖人震撼教育 前球員：俠客出錢要我打布萊恩

JHBL／大黑馬安康淘汰明仁 成軍三年首闖冠軍賽

中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

中職／日媒大幅報導台灣開幕 林威助受訪談二軍經驗

中職／在看台「被認出來」 王維中不排除選秀

MLB／太誇張 大聯盟考慮移師日本打整季？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。