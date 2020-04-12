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中職／洪一中初見猿隊搖滾席 傳球飛越上方不行
富邦悍將、樂天桃猿隊今天在桃園球場的比賽因雨取消，悍將全隊仍留下練球，加緊適應猿隊在一、三壘側界外區新增的搖滾席，未來可能對守備造成的影響；悍將隊總教練洪一中表示，外野手傳回本壘的球，可能飛越觀眾席上方，這樣應該不行。
猿隊新增500席座位，雖方便球迷更靠近場內，卻也考驗各隊球員守備，洪一中說：「外籍打擊教杜西向我反應，美職場地有這個規定， 傳球不能越過觀眾席，這樣太危險。」
洪一中本來擔心搖擺席前的鐵柱太硬，可能要再增加海綿的厚度，自己上前摸一摸，又覺得「還好」，但仍擔心未來有球打到線邊，野手本來可以掌握的角度不見了。
洪一中表示，離開猿隊後第一次回到桃園球場，感覺沒有多大改變，主要就是新增座位，其他地方沒有辦法進去看。
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