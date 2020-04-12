中職／台中天氣晴朗 獅象戰將成全球首戰

中華職棒31年球季原訂昨天在桃園棒球場進行開幕戰，是全球第一個開打的職棒聯盟，但因大雨延賽，今天第2天賽程兩地開打，桃園球場仍因場地狀況不佳再延賽，在台中洲際棒球場進行的中信兄弟與統一獅隊之戰，則將成為今年中職首戰，也是全球第一場職棒賽事。

今年各國職棒賽事都受到新冠肺炎疫情影響而延期，中職歷經兩度延賽後，確定在4月11日閉門開打，昨天開幕戰由樂天桃猿隊出戰中信兄弟，吸引大批國內外媒體關注，只是天公不作美，比賽因雨延賽。

今天猿隊原訂續留桃園球場對戰富邦悍將隊，中職最多勝教頭、富邦悍將隊新任總教練洪一中「回娘家」受到關注，與猿隊教頭曾豪駒的師徒對決也是話題十足，但因場地狀況不佳又宣布延賽，精彩好戲再等等。

中信兄弟昨天的開幕戰沒打成，今天回到主場對上統一獅隊，台中當地天氣晴朗，賽事應能順利進行，因此這也將成中職新球季的第一戰，也是今年全球第一場職棒賽事。

兄弟今天由米蘭達擔任先發投手，將投出全球職棒的第一球；統一獅隊則由蝴蝶球投手費爾本打頭陣。兄弟新教頭丘昌榮與獅隊代總教練「大餅」林岳平，則要迎接總教練生涯的第一戰。