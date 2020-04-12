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MLB／投手大谷對打者大谷？美媒分析投手勝出

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷對打者大谷？美媒分析投手勝出。 美聯社
投手大谷對打者大谷？美媒分析投手勝出。 美聯社

投手大谷對打者大谷誰會贏？大谷翔平在投打兩端都具有大聯盟實力，美國媒體「CBS Sports」趁著比賽遲遲未開打，從數據分析、代理對決、專家意見、VR實境四個面向撰文討論，由投手大谷勝出。

CBS採用棒球數據專家詹姆斯（Bill James）開發的「log5公式」，並大谷依據面對右投、左打的數據進行修正，最終結果是，打者大谷在面對自己的600個打席中，可以繳出打擊率2成42、上壘率3成18、長打率4成67、29轟的成績，接近歐蘇納（Marcell Ozuna）去年表現。

這項數據再透過迴歸分析修正，打者大谷的成績會是打擊率2成64、上壘率3成48、長打率5成04，表現介於安德森（Brian Anderson）與哈波（Bryce Harper）之間，雖然難以判斷究竟是誰勝出，但CBS傾向投手大谷將打者大谷壓制到低於生涯水準。

既然無法真的對決自己，CBS也找出大聯盟中與大谷類似投球型態的人做「代理人」，透過數據找到克里文格（Mike Clevinger）最相似，而大谷在面對克里文格時，五打數敲兩安，都是全壘打，另有一次保送，明顯由打者大谷勝出。

CBS另尋問三名專家，都認為投手大谷能夠擊敗打者大谷，長期關注大谷的棒球數據專家山崎和人（Kazuto Yamazaki）指出，大谷在面對變化球時掌握度較弱，由於投手大谷有水準以上的指叉跟滑球，雙方若面對650個打席，打者大谷只能繳出1成80的打擊率。

日本節目在2017年曾讓大谷透過VR虛擬實境設備體驗自己投出的球，結果頻頻揮棒落空，成績經過計算，只能領到500日圓（約台幣138元）年薪，不過CBS也指出，大谷畢竟不習慣VR裝備的視覺，也是第一次面對自己投出的球。

大聯盟 棒球 詹姆斯

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