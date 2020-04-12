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中職／兄弟開季登入二軍三冠王 陳文杰將職代跑、代守
過去三年橫掃二軍打擊獎，中信兄弟陳文杰終於在今年等到生涯第一次開季一軍名單，他笑著說，「很開心，達到今年設的第一個目標。」
陳文杰以2016年選秀第七輪指名加入中信兄弟，2017年起包辦二軍打擊王和安打王，去年還稱霸打點數據，達成三冠王頭銜，快腿也是他的強項，過去兩年登上二軍盜壘王，不過這三年只在一軍得到30場機會。
前兩年都在季初遇上病痛，讓陳文杰今年更加把握身體健康，全力爭取開季名單，「春訓加強心態調整，目前缺點就是在一軍比賽無法平常心，太求表現就會去追打壞球，今年先把選球做好，他們覺得引誘球沒有用就會丟好球給你打，這是今年春訓滿大的改變。」
中信兄弟總教練丘昌榮給予定位，陳文杰今年主要以代守或代跑角色上場，他希望能把總教練給的任務做好，失誤率降低，保持良好的跑壘觀念，「不可能登上一軍就靠著打擊搶到外野位置，我們三個主力外野手砲火都很猛，外野教練林明憲也建議我先從守備穩定給教練信任，還因此帶我特守，打擊附加價值等之後再慢慢出來。」
陳文杰感謝許多前輩給予指導，尤其是周思齊的提點，「他是今年熱身賽開打之前教我最多的，要我把自己一軍的節奏抓好，我們在二軍練很多，會有教練安排滿滿的課表，一軍是練習中間常會有空檔，每個人自己去找賽前如何準備，現在我也已經摸索出調整方式。」
生涯首度開季站上一軍舞台見識，卻遇上新冠肺炎疫情導致閉門比賽，昨晚和樂天桃猿的開幕戰又因雨勢打不成，陳文杰直呼，「滿奇特的，但就順其自然吧。」
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