中職／日媒大幅報導台灣開幕 林威助受訪談二軍經驗

中華職棒領先全球開打，吸引多家外國媒體派遣駐台記者採訪，昨天原定開幕戰雖因雨延賽，「日刊體育」今天仍以大篇幅報導，也特別訪問前阪神虎球員、中信兄弟二軍總教練林威助，好奇在新冠肺炎威脅下，球賽要如何安全舉行。

中職二軍已在3月17日開打，中信以8勝2敗2和暫居第一，這12場比賽如何在維護球員健康的前提下進行？林威助接受日媒訪問時表示，「球員每天早上進球場都要量體溫，球場中也禁止吐菸草。」中職不少球員有美職經驗，也帶來嚼菸草習慣，在避免飛沫感染下，必須禁止。

二軍球員大多居住球隊宿舍，目前並無外出限制，但要避免前往人群聚集的地方，回來後也要量測體溫。

二軍同樣採取閉門開打，林威助表示，「二軍現場觀眾本來就不多，但是現在反而轉播的機會變多了，提高能見度。」中職二軍原本僅周五、六、日可在電視上看到，但在4月11日一軍開打前，改成周二、三、四也有轉播。

林威助也提到台灣目前針對防疫提出的對策，只要持健保卡就可到藥局購買口罩，「之前是七天可買三片，現在是14天九片。」而台灣也規定搭乘大眾運輸工具都要戴口罩。

林威助表示，「台灣因為沒有球員成為感染者，所以能夠開幕，病毒現在在全世界流行，只要遵守政府指示、保護好自己，就能等到病毒消失的那一天，從自己開始做起，這不只是為了職棒。」