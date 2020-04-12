中職／兄弟收割前年選秀成果 吳俊偉興奮開季登一軍

中信兄弟開季陣容大量啟用新生代小將，展現換血後的年輕氣息，其中2018年新人選秀會前四輪選進的戰力，這次統統進入26人名單中，除了第一指名的李振昌以海歸身分該年就成為即戰力外，高宇杰、江坤宇和吳俊偉都是後起之秀。

不像12強國手高宇杰、最年輕小將江坤宇受到矚目，同樣生涯首次擠進開季名單的吳俊偉相較之下默默無聞，事實上他去年登上一軍繳出優質數據，16場後援登板，18.2局投球防禦率2.89，收下3勝2敗還有兩個中繼點。

最後一刻才確認自己能夠開季站上一軍，吳俊偉直呼興奮，也表示做好準備，希望上場後能表現出來，「去年一軍成績是不錯，但內容不穩定，會大起大落，今年目標是更有信心，穩定度再好一點。」

吳俊偉去年收穫頗豐，除了很快擁有一軍資歷外，還前往冬盟加強經驗，調整了投球姿勢，並且改善下盤不足，更特別的是，他接受「小雞」教練林恩宇調教，親自傳授招牌滑球，「我現在還沒練到他想要的味道，他希望這顆球是能搶好球數引誘打者的，目前位置無法百分百想丟哪就丟哪。」

吳俊偉並沒有顯赫的三級棒球資歷，屏東高中畢業後先進入新北市成棒隊一年，最後被中信兄弟在選秀會第四輪相中，他特別感謝富田國小少棒隊王子燦教練的啟蒙，「謝謝他對我比較嚴格，要我好好打球改善家中經濟。」