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中職／最多勝教頭加持 富邦悍將拚衝冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊新任總教練洪一中（右）。 報系資料照
富邦悍將隊新任總教練洪一中（右）。 報系資料照

中職最多勝教頭」洪一中轉隊成為今年最大話題，富邦悍將教練團大洗牌，需要把磨合期縮到最短，除了要複製去年防禦率四隊第一的投手穩定度，還需打線串連貢獻打點，才能補起三年未闖總冠軍賽的遺憾。

總教練：生涯帶隊拿下七座冠軍，洪一中從樂天桃猿隊轉執悍將兵符，春訓「操到吐」非純粹震撼教育，也包含「藝高人膽大」的帶兵哲學，堅實訓練生信心，就看能否為悍將帶來富邦入主後的首冠。

優點：悍將去年投手防禦率4.23是四隊第一，今年更與「最強洋投」索沙簽下整季合約，羅力、伍鐸也都有豐富中職經驗，洋將戰力已為今年奪勝鋪好最穩基石。

缺點：板凳深度不足是悍將最大隱憂，一、二軍戰力落差過大，蔣智賢、高國輝要揮別上季傷兵陰霾，36歲的胡金龍、33歲的張正偉也要維持高檔，才能彌補這項缺失。

先發投手：去年上半季三洋投索沙、羅力、伍鐸續戰，還有下半季頂起索沙空缺的包林傑待命，前三號投手穩定度高，本土期待陳仕朋延續去年11勝功力，新人江國豪能夠補起最後一塊拼圖。

後援投手：去年20次救援成功的陳鴻文把守最後一關，與19次中繼的林羿豪共組勝利方程式，范玉禹、王尉永都是可用之兵，羅國華熱身賽防禦率1.29也帶進開季名單。

捕手：方克偉、林宥穎、戴培峰在守備、阻殺都有一定水準，能否串連攻擊火力是最大功課，狀元戴培峰一軍第二年球季，逐漸展現指揮官氣勢。

內野：一壘手林益全、三壘手蔣智賢為主，范國宸在一、三壘間輪替，三人也分攤指定打擊任務，王正棠主守二壘，游擊區李宗賢、陳凱倫與于森旭競爭，攻擊火力將是卡位主戰的關鍵。

外野：中、右外野以林哲瑄、張正偉為先發人選，左外野則由胡金龍、高國輝以及高國麟三人競爭，胡金龍有連七年三成打擊率背書，受倚賴機率較高。

去年上半季戰績：31勝27敗2和，勝率0.534，上半季排名第二。

去年下半季戰績：32勝28敗0和，勝率0.533，下半季排名第二。

去年年度戰績：63勝55敗2和，勝率0.534，年度排名第一。

胡金龍 中職 羅力

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