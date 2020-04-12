中職／開季簡析：最年輕教頭領軍 統一獅主打團體戰

統一獅隊去年投手防禦率5.83、打擊率2成60都在四隊墊底，大量傷兵險連陣容都湊不齊，戰績創下隊史最糟的70敗，「大餅」林岳平接任代理總教練，有不少難題要面對，維持士氣、競爭力之下，持續培養年輕選手是較穩健的策略。

總教練：林岳平球員生涯拿下過中職最多的129次救援，2017年退休後擔任二軍投手教練，今年接下代總教練，在今年中職三位新教頭中，年紀最輕、執教資歷最短，春訓期間灌輸選手團隊觀，期盼「小兵立大功」。

優點：素有「投手王國」美名的獅隊，本土投手深度充足，陳重羽也從傷兵歸隊專心擔任捕手，只要克服傷兵潮，有老將高國慶、陳鏞基帶領小獅向前衝。

缺點：林子崴進行韌帶重建手術本季報銷，潘武雄、吳桀睿因傷趕不上開季，另外，中職今年開放註冊四洋將，但獅隊只找三洋投，且羅里奇因返美陪產，返台又要經過隔離，開季外籍戰力先讓一人。

先發投手：去年潘威倫成功東山再起，加上江辰晏、施子謙、古林睿煬皆足以擔任輪值，本土投手戰力充足，洋投則有蝴蝶球投手費爾本、識途老馬羅里奇以及新加入的洛奇。

後援投手：去年救援王陳韻文仍是最後一局的把關人選，不過王鏡銘、邱浩鈞等過去主力中繼未列入開季名單，林其緯、劉軒荅角色更吃重，鄭鈞仁春訓五場出賽皆未失分，前三年一軍出賽僅四局的林航是唯一左投。

捕手：陳重羽滿血歸隊，將與去年金手套林祐樂扛起主戰捕手任務，還有郭峻偉、去年U18冠軍班底羅暐捷，深度不需擔心。

內野：吳桀睿歸隊前，一壘有高國慶、鄧志偉，林靖凱在二壘攻守表現都亮眼，陳傑憲火力不是問題，鎮守游擊防區能否提供安心感是重點，三壘預計由陳鏞基主戰，郭阜林若找回的打擊手感會是強勁競爭者。

外野：當家四棒蘇智傑去年敲出生涯最多的27轟，林安可今年專心當打者，兩人分守左右外野，中外野有守備穩定的江亮緯或是熱身賽敲出五轟的鄭鎧文。

去年上半季戰績：25勝34敗1和，勝率0.424，上半季排名第四。

去年下半季戰績：23勝36敗1和，勝率0.390，下半季排名第四。

去年年度戰績：48勝70敗2和，勝率0.407，年度排名第四。