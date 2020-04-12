中職／老天爺寫劇本 樂天桃猿首戰成洪一中回娘家

儘管各界千呼萬喚，中職開幕戰昨晚仍因天公不作美，於桃園棒球場泡湯延賽，也讓衝著「全世界第一場職棒賽」而來的媒體記者撲了空。今晚中職將兩地開戰，衛冕軍樂天桃猿主場改戰富邦悍將，中信兄弟改回洲際大本營對決統一獅。

中職史上第四度開幕戰遇雨延賽，昨天桃園球場早上就灰濛濛，下午便開始飄雨，開打前一個多小時雨勢轉大，賽前30分鐘就宣告無法開打。

樂天桃猿總教練曾豪駒生涯第一場執教，雖然錯過與中信兄弟丘昌榮之間的菜鳥教頭對決，卻要在今晚改演師徒交手，歡迎領軍富邦悍將的前教頭洪一中回娘家，可說是一連串意外下的驚喜劇本。

這是富邦悍將第一次開幕周前進桃園球場作客，2016年時前身義大犀牛也曾安排開季第二天踢館，最後因氣候不佳延賽，上次兩隊在賽季首個周末交戰，要追溯至2013年，當時Lamigo桃猿以10：2留下勝利。

洪一中告別16年的舊主，今天將是他跳槽後首度踏回桃園棒球場，體驗走向一壘客隊休息室的滋味，生涯執教884勝的他，有323勝在此處拿下，如今舊地重遊，卻成了挑戰桃園「客場」第一勝。