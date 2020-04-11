快訊

獨／林千鈺焦恩俊斷聯2年 夫妻關係「只剩配偶欄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖輯／開幕戰因雨延賽 「閉門打」周邊仍嚴陣以待

聯合新聞網 / 整理
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席入口處皆拉上封條與告示，不開放球迷進場。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席入口處皆拉上封條與告示，不開放球迷進場。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，雖然最後因雨延賽，周邊的準備仍看得出來中職做了萬全準備！

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情，所有球員與工作人員在進場皆需先行測量體溫。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情，所有球員與工作人員在進場皆需先行測量體溫。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊（左）則以線上開球方式呈現給球迷。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊（左）則以線上開球方式呈現給球迷。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊則以線上開球方式呈現給球迷，他並在賽前與人形加油看板合影。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊則以線上開球方式呈現給球迷，他並在賽前與人形加油看板合影。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與打鼓機器人為場上球員加油。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與打鼓機器人為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油，連應援小飛機也戴上口罩防疫。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油，連應援小飛機也戴上口罩防疫。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席入口處皆拉上封條與告示，不開放球迷進場。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席入口處皆拉上封條與告示，不開放球迷進場。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊則以線上開球方式呈現給球迷。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊則以線上開球方式呈現給球迷。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，球場內並每隔兩個小時消毒一次。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，球場內並每隔兩個小時消毒一次。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，樂天桃猿總教練曾豪駒（右）與中信兄弟總教練丘昌榮（左）賽前先接受採訪與合影。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，樂天桃猿總教練曾豪駒（右）與中信兄弟總教練丘昌榮（左）賽前先接受採訪與合影。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，在新冠肺炎疫情影響下成為今年全球第一個開打的職棒，吸引許多國內外媒體到場採訪。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，在新冠肺炎疫情影響下成為今年全球第一個開打的職棒，吸引許多國內外媒體到場採訪。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與打鼓機器人為場上球員加油。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與打鼓機器人為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，中華職棒會長吳志揚賽前受訪，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，中華職棒會長吳志揚賽前受訪，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，樂天女孩與打鼓機器人在場邊為球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，樂天女孩與打鼓機器人在場邊為球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，樂天女孩與打鼓機器人在場邊為球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，樂天女孩與打鼓機器人在場邊為球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，前旅美好手王維中到場觀戰，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影
中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，前旅美好手王維中到場觀戰，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

新冠肺炎 疫情

相關新聞

中職／執教首戰因雨延賽 猿象菜鳥教頭都嘆可惜

中職新球季開幕戰原訂今天下午5點05分在桃園棒球場開打，是今年全球第一場職棒賽事，受到高度關注，但因賽前大雨延賽，不只球...

中職／好不容易開季卻延賽 劉玠廷：好事多磨

為了準備這場難得的開幕戰，樂天桃猿隊上下備戰多時，但最後因為下雨延賽，領隊劉玠廷說：「這也是沒辦法的事情，就是好事多磨吧...

中職／在看台「被認出來」 王維中不排除選秀

中華職棒新球季開幕戰因新冠肺炎疫情「閉門開打」，目前隨樂天桃猿隊二軍練球的旅美投手王維中，今天以贊助商代言人身分現身桃園...

中職／蘇俊璋一軍出發 曾豪駒點名牛棚不可或缺戰力

樂天桃猿隊21歲投手蘇俊璋去年選秀首輪被挑中，去年在一軍出賽8場，今年不僅被帶進開季一軍名單中，更被總教練曾豪駒點名是球...

中職／海外球迷有眼福 有免費VOD還有英文轉播

中華職棒新球季將在今天進行開幕戰，成為全球第一個開打的職棒聯盟，引發關注，雖然是採閉門方式進行，但中職和轉播單位都為海外...

圖輯／開幕戰因雨延賽 「閉門打」周邊仍嚴陣以待

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，雖然最後因雨延賽，周邊的準備仍看得出來中職做了萬全準備！

中職／丘昌榮領軍沒有蜜月期 「比賽就是一定要贏」

中信兄弟隊總教練丘昌榮領軍第一戰，面對的是眾人矚目的全球唯一開幕戰，儘管只是首戰，但他沒有要讓球員放輕鬆，「我們就是一定...

中職／成晉終於熬到開季一軍 盼展現守備優勢

樂天桃猿隊外野手成晉進職棒第4年，本季終於順利入選開季一軍名單，他希望把最好的一面表現給教練團看，並把自己的優勢守備部分...

中職／任賢齊「線上」開球延至12日 向防疫人員致敬

中職開幕戰原訂今天開打，比賽因雨延賽，預錄的歌手任賢齊線上開球明天播出；任賢齊直言中職能舉行，心情激動也複雜，感謝台灣為...

國中硬式聯賽／東體雙盜壘搶分 睽違19年奪冠

國中硬式聯賽冠軍戰，台東體中落後了5局，但展現韌性，比賽後半段追分，陽念祖6局敲出追平比分安打，雙盜壘跑回致勝分，東體以...

中職／開幕戰敵不過大雨 全球今年首場職棒賽因雨延賽

搶先全球開打的中華職棒，原訂由樂天桃猿隊在桃園球場對上中信兄弟隊，成為全球體壇關注焦點，但敵不過雨神攪局，賽前大雨不斷造...

中職／採訪規定比國際賽還嚴格 新10號隊友先淋雨

中職今天閉門開打，防疫高規格，桃園棒球場看台很「熱鬧」，樂天桃猿隊放上人形立牌、假人撐場，金猿卡球迷「媽咪」在本壘後方觀...

熱門新聞

中職／開幕戰敵不過大雨 全球今年首場職棒賽因雨延賽

中職／世界第一開打 美國公衛專家有疑慮

中職／領先世界開打全球關注 近百媒體申請入場

NBA／回不去了？ 爵士雙星關係恐難以挽救

NBA／停賽恐失去奪冠機會 詹皇：令人難過

日本進入緊急狀態 籌委會不保證東奧明年能如期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。