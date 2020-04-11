圖輯／開幕戰因雨延賽 「閉門打」周邊仍嚴陣以待

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，雖然最後因雨延賽，周邊的準備仍看得出來中職做了萬全準備！

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情，所有球員與工作人員在進場皆需先行測量體溫。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊（左）則以線上開球方式呈現給球迷。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊則以線上開球方式呈現給球迷，他並在賽前與人形加油看板合影。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與打鼓機器人為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油，連應援小飛機也戴上口罩防疫。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席入口處皆拉上封條與告示，不開放球迷進場。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，開球嘉賓任賢齊則以線上開球方式呈現給球迷。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，球場內並每隔兩個小時消毒一次。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，樂天桃猿總教練曾豪駒（右）與中信兄弟總教練丘昌榮（左）賽前先接受採訪與合影。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，在新冠肺炎疫情影響下成為今年全球第一個開打的職棒，吸引許多國內外媒體到場採訪。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與打鼓機器人為場上球員加油。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季搶先全球昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，中華職棒會長吳志揚賽前受訪，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，觀眾席擺設人形立牌與假人應援團為場上球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，樂天女孩與打鼓機器人在場邊為球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中華職棒新球季原訂昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，因應新冠肺炎疫情最後決定改採「閉門開打」，樂天女孩與打鼓機器人在場邊為球員加油，但最後因雨延賽。 記者余承翰／攝影