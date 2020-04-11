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中職／任賢齊「線上」開球延至12日 向防疫人員致敬

中央社 / 桃園11日電
任賢齊上開球明天播出，他直言中職能舉行，心情激動也複雜，感謝台灣為防疫努力的所有人，也盼職棒環境更健全。 聯合報記 余承翰／攝影
任賢齊上開球明天播出，他直言中職能舉行，心情激動也複雜，感謝台灣為防疫努力的所有人，也盼職棒環境更健全。 聯合報記 余承翰／攝影

中職開幕戰原訂今天開打，比賽因雨延賽，預錄的歌手任賢齊線上開球明天播出；任賢齊直言中職能舉行，心情激動也複雜，感謝台灣為防疫努力的所有人，也盼職棒環境更健全。

中華職棒31年球季原訂今天在桃園棒球場開打，是全球唯一正常舉行的職業棒球賽事，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，採閉門舉行，賽前除了啦啦隊表演外，嘉賓歌唱表演、開幕戰開球、名人祝福都採預錄播出。

任賢齊賽前預錄開幕活動，唱了2首歌曲、擔任開幕戰開球嘉賓，開幕戰因雨延期，預錄影片只能改至明天賽前播放，桃猿領隊劉玠廷苦笑說：「有線上開球的影片，要他開幾次都沒關係」。

任賢齊賽前受訪提到，今年的開幕戰很特別，全球許多運動賽事都暫停了，中職正常開打受到全球矚目，但他也提到今天心情很激動也很複雜，因為閉門比賽，原本應該塞滿觀眾的看台上，只有球團放上的假人「新10號隊友」應援團。

任賢齊透露，之前曾做夢，夢到演唱會上一個觀眾都沒有，沒想到真的有一天，會對著場上的「假人」唱歌，但他也提到，現在狀況特殊，要顧慮所有人的健康，該有的措施還是需要執行，透過鏡頭，也可以將一些眼神、細膩的部分傳達給觀眾看。

任賢齊對於今天預錄的開球不滿意，他表示自己國小是少棒隊球員，很多同學都是中職開幕元年的球員，「今天開球又挖了地瓜，下次一定要再來雪恥」。

任賢齊2次中職開球，上次是替Lamigo桃猿隊開球，這次是替樂天桃猿隊開球，他表示從Lamigo進化成樂天，很感謝接手的球團願意將球隊留在桃園，桃猿隊與桃園的球迷有很深厚的情感，他也期待有更多有心的企業投入經營中職球隊，讓基層棒球員的路更寬廣，形成台灣棒球環境好的循環。

任賢齊也向台灣醫護人員、防疫相關人員致上敬意，因為有他們在不同崗位上付出辛勞，才可以維持正常的社會秩序，也才能讓中華職棒順利開打。

中職 棒球 樂天桃猿

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