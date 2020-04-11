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中職／蘇俊璋一軍出發 曾豪駒點名牛棚不可或缺戰力

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
二年級生蘇俊璋今年不僅被帶進開季一軍名單中，更被總教練曾豪駒點名是球隊牛棚「不可或缺的戰力」。 聯合報系資料照
二年級生蘇俊璋今年不僅被帶進開季一軍名單中，更被總教練曾豪駒點名是球隊牛棚「不可或缺的戰力」。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊21歲投手蘇俊璋去年選秀首輪被挑中，去年在一軍出賽8場，今年不僅被帶進開季一軍名單中，更被總教練曾豪駒點名是球隊牛棚「不可或缺的戰力」，蘇俊璋表示，會把自己準備好，幫球隊守住勝利。

去年從業餘踏入職棒，蘇俊璋今年迎接第一個職棒春訓，即使新球季因疫情因素，比原訂日期延後一個月開打，蘇俊璋說：「自己覺得沒什麼太大的差別，因為是第一次的經驗，也跟在業餘的時候滿像的，差不多用4個月準備一個比賽。」

生涯第一個完整球季就能從一軍出發，蘇俊璋維持平常心面對，他也感謝教練團的信任。曾豪駒指出，蘇俊璋經過去年的磨練，加上今年春訓和熱身賽，無論身體強度和技術或觀念都有提升，慢慢融入這個團隊中。

蘇俊璋提到，上個球季自己的投球動作沒有做得很完整，在二軍時，二軍投手教練林敬民協助調整投球姿勢。季後他也針對體能、肌力和重量訓練再加強，平常也會和學長們請教配球經驗，「不管是捕手、打者或是投手學長們，都會去請教。」

蘇俊璋 曾豪駒 樂天桃猿

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