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中職／執教首戰因雨延賽 猿象菜鳥教頭都嘆可惜

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
開幕戰敵不過雨神攪局，兩隊菜鳥教頭的執教生涯首戰也因雨延賽。 記者余承翰／攝影
開幕戰敵不過雨神攪局，兩隊菜鳥教頭的執教生涯首戰也因雨延賽。 記者余承翰／攝影

中職新球季開幕戰原訂今天下午5點05分在桃園棒球場開打，是今年全球第一場職棒賽事，受到高度關注，但因賽前大雨延賽，不只球迷沒比賽看，對戰的樂天桃猿中信兄弟隊教頭也直言可惜，明天第2戰則將依照已排定的先發輪值。

新冠肺炎疫情肆虐全球，中職成了第一個開打的職棒賽事，以閉門方式進行，成為全球體壇一大話題，但在各界的關注之下，開幕戰卻敵不過雨神攪局，兩隊菜鳥教頭的執教生涯首戰也因雨延賽。

擔任主場球隊的猿隊總教練曾豪駒表示，因雨延賽滿可惜的，但這也沒辦法，因為天氣不穩定，無法如期開打，但要考量到安全性，讓比賽維持好的品質。

中信兄弟總教練丘昌榮提到，總教練生涯第一戰因雨延賽，有點可惜，也準備了很久，但剛好下雨，希望接下來的比賽能順利進行。

今天猿隊原本排定卡本特擔任首戰先發，對戰中信兄弟羅傑斯，但比賽打不成，兩名洋投明天也不會登板，兩隊將依照原本排定的先發輪值安排調度。

樂天桃猿隊明天將改派威拉諾出戰富邦悍將隊索沙，中信兄弟則由米蘭達迎戰統一獅隊費爾本，兩場賽事都是洋投對決。

中信兄弟 樂天桃猿 中職

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